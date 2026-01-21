search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 14:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 12:57

«Έψαχνα στο διαδίκτυο πώς θα πάθω νευρική ανορεξία» – Σοκάρει η Σταυρούλα Θεοχάρη (Video)

21.01.2026 12:57
stavroula-thelochari-new

Για το body shaming, τα παιδικά της χρόνια ως υπέρβαρο παιδί και τη μάχη της με τη νευρική ανορεξία στην εφηβεία μίλησε η Σταυρούλα Θεοχάρη.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», η 32χρονη tiktoker ένιωσε την ανάγκη να επισημάνει τις θλιβερές και κάποιες φορές επικίνδυνες καταστάσιες που μπορεί να βιώσουν άτομα που δέχονται σχόλια λόγω των κιλών τους.

Η ίδια, δεν δίστασε να περιγράψει το δικό της σκοτεινό μονοπάτι, υπογραμμίζοντας ότι έχοντας υποστεί body shaming για χρόνια και αναζητώντας να χάσει κιλά με λάθος τρόπο, έφθασε στο κατώφλι της νευρικής ανορεξίας.

«Πάντα σχολιάζουν αν πάρεις κιλά, ή αν χάσεις κιλά, ή αδυνάτισες πολύ. Εγώ πέρασα δύσκολα σαν παιδάκι. Υπήρξα πιο υπέρβαρο παιδάκι. Πέρασα ένα μήνυμα ότι δεν είναι το θέμα τα κιλά, είναι το μέσα μας. Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Το έχω δεχθεί μόνο από παιδάκια. Μετά αυτό, επειδή μάζευα μάζευα, στην εφηβική ηλικία γύρισε σε ανορεξία όταν μεγάλωσα. Κάποια στιγμή» είπε και πρόσθεσε:

«Είχα φτάσει σε ένα σημείο να μην τρώω καθόλου. Και θυμάμαι άνοιγα το laptop… να βρω κάτι, πώς να πάθεις νευρική ανορεξία. Είχα ψάξει. Ήθελα πάρα πολύ».

Όπως τόνισε, η λύτρωση ήρθε μέσα από μια συνέντευξη κάποιου άλλου κοριτσιού η οποία κατάφερε να την «ξυπνήσει» και να αναλογιστεί τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει όλη αυτή η περιπέτα στην υγεία της.

«Είχα δει μια κοπέλα τι έπαθε από τη νευρική ανορεξία. Έχασε το νεφρό της, δεν θα μπορούσε να γίνει μαμά αργότερα. Τα κατέστρεψε όλα στον οργανισμό της. Κλείνω το laptop και λέω “Θα φας”. Τέλος» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη για τον καρκίνο: «Νόσησα μαζί με τη μητέρα μου, νόμιζα ότι ήταν κακόγουστη φάρσα» (Video)

Αιμίλιος Χειλάκης: Η δήλωση που παρεξηγήθηκε – Tι ζητά ο ίδιος να διευκρινιστεί (Video)

Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ο Πασχάλης Τερζής (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
petrakos-gavalas-new
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης με είχε επισκεφτεί στη φυλακή πάνω από μία φορά» (Video)

trump rutte white house
ΚΟΣΜΟΣ

«Μαζεμένος» ο Ρούτε για τη Γροιλανδία: «Συγκρατημένη διπλωματία» ο μόνος τρόπος διαχείρισης της κατάστασης

avgi_kokkino_2108_1460-820_new
MEDIA

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Ολική επαναφορά με ψηφιακό εκσυγχρονισμό και σχέδιο για επανατοποθέτηση στον ανταγωνισμό

moumouri-rififi-new
MEDIA

Συγκλόνισε το φινάλε του «Ριφιφί» – Αποθέωσαν στο «X» την Ευαγγελία Μουμούρη

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο για το black out στο FIR Αθηνών: Δύο αεροπλάνα επί 18 λεπτά σε πορεία σύγκρουσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 14:40
petrakos-gavalas-new
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης με είχε επισκεφτεί στη φυλακή πάνω από μία φορά» (Video)

trump rutte white house
ΚΟΣΜΟΣ

«Μαζεμένος» ο Ρούτε για τη Γροιλανδία: «Συγκρατημένη διπλωματία» ο μόνος τρόπος διαχείρισης της κατάστασης

avgi_kokkino_2108_1460-820_new
MEDIA

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Ολική επαναφορά με ψηφιακό εκσυγχρονισμό και σχέδιο για επανατοποθέτηση στον ανταγωνισμό

1 / 3