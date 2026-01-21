«Έψαχνα στο διαδίκτυο πώς θα πάθω νευρική ανορεξία» – Σοκάρει η Σταυρούλα Θεοχάρη (Video)

Για το body shaming, τα παιδικά της χρόνια ως υπέρβαρο παιδί και τη μάχη της με τη νευρική ανορεξία στην εφηβεία μίλησε η Σταυρούλα Θεοχάρη.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», η 32χρονη tiktoker ένιωσε την ανάγκη να επισημάνει τις θλιβερές και κάποιες φορές επικίνδυνες καταστάσιες που μπορεί να βιώσουν άτομα που δέχονται σχόλια λόγω των κιλών τους.

Η ίδια, δεν δίστασε να περιγράψει το δικό της σκοτεινό μονοπάτι, υπογραμμίζοντας ότι έχοντας υποστεί body shaming για χρόνια και αναζητώντας να χάσει κιλά με λάθος τρόπο, έφθασε στο κατώφλι της νευρικής ανορεξίας.

«Πάντα σχολιάζουν αν πάρεις κιλά, ή αν χάσεις κιλά, ή αδυνάτισες πολύ. Εγώ πέρασα δύσκολα σαν παιδάκι. Υπήρξα πιο υπέρβαρο παιδάκι. Πέρασα ένα μήνυμα ότι δεν είναι το θέμα τα κιλά, είναι το μέσα μας. Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Το έχω δεχθεί μόνο από παιδάκια. Μετά αυτό, επειδή μάζευα μάζευα, στην εφηβική ηλικία γύρισε σε ανορεξία όταν μεγάλωσα. Κάποια στιγμή» είπε και πρόσθεσε:

«Είχα φτάσει σε ένα σημείο να μην τρώω καθόλου. Και θυμάμαι άνοιγα το laptop… να βρω κάτι, πώς να πάθεις νευρική ανορεξία. Είχα ψάξει. Ήθελα πάρα πολύ».

Όπως τόνισε, η λύτρωση ήρθε μέσα από μια συνέντευξη κάποιου άλλου κοριτσιού η οποία κατάφερε να την «ξυπνήσει» και να αναλογιστεί τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει όλη αυτή η περιπέτα στην υγεία της.

«Είχα δει μια κοπέλα τι έπαθε από τη νευρική ανορεξία. Έχασε το νεφρό της, δεν θα μπορούσε να γίνει μαμά αργότερα. Τα κατέστρεψε όλα στον οργανισμό της. Κλείνω το laptop και λέω “Θα φας”. Τέλος» τόνισε.

