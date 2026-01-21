Γρηγόρης Πετράκος για αμβλώσεις: «Μιλάμε για τη διακοπή μιας ζωής – Είμαι θυμωμένος με τον μισό ιατρικό κλάδο» (Video)

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί αβλώσεων κλήθηκε να σχολιάσει ο Γρηγόρης Πετράκος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και ως τέτοιο θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται, ενώ δήλωσε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δίνεται βαρύτητα κυρίως στη νομική φύση του και όχι στο ηθικό κομμάτι.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε σχετικά, δήλωσε ικανοποιημένος από τη «συστολή» που -όπως είπε- τη διέκρινε, μιλώντας για το θέμα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προκλήθηκε τόσος ντόρος. Δεν είπε ότι θέλει να βάλει σε διαβούλευση το δικαίωμα των αμβλώσεων, αλλά το ίδιο το θέμα. Το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και θα έπρεπε ως τέτοιο να το αντιμετωπίζουμε όλοι. Εμένα αυτό που με θορυβεί είναι που δεν αντιμετωπίζεται με τέτοια ευαισθησία αυτό το θέμα, αλλά σαν να είναι ένα απλό θέμα δικαιωμάτων. Δηλαδή, το σώμα μου, το δικαίωμά μου. Το νομικό κομμάτι στο θέμα της άμβλωσης έχει λυθεί. Το ηθικό, όμως; Αντικειμενικά και ηθικά μιλάμε για τη διακοπή μιας ζωής. Μου άρεσε η ευαισθησία της Μαρίας Καρυστιανού όταν ρωτήθηκε για τις αμβλώσεις. Είχε μια ντροπή και μια συστολή την ώρα που το έλεγε» είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια, δεν δίστασε να αμφισβητήσει την ίδια την ιατρική, αποκαλώντας άσχετους τους γιατρούς.

«Άμα το πάμε στενά ιατρικά, μέχρι τους 3 μήνες που υποτίθεται μπορεί να γίνει η άμβλωση, θεωρητικά λένε οι γιατροί ότι αν το παιδί γεννιόταν, θα πέθαινε» είπε συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας, με τον Γρηγόρη Πετράκο να απαντά:

«Αυτοί που το λένε αυτό είναι άσχετοι. Είμαι πολύ θυμωμένος με τον μισό ιατρικό κλάδο. Οι μισοί γιατροί, είναι μόνο γιατροί. Οι άλλοι μισοί είναι άνθρωποι μορφωμένοι, που έχουν διαβάσει και φιλοσοφία. Η ζωή δεν είναι μόνο η ύλη. Ο άνθρωπος είναι μια ψυχή που κατοικεί σε ένα σώμα, όχι ένα σώμα που γεννάει μια ψυχή. Η ψυχή είναι το ανώτερο και αυτό προϋπάρχει».

