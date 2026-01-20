Ελεονώρα Μελέτη κατά Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Είναι ξεκάθαρα μια επικίνδυνη δήλωση» (Video)

Τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων κλήθηκε να σχολιάσει η Ελεονώρα Μελέτη, με την Ευρωβουλευτή της ΝΔ να κάνει λόγο για μια τοποθέτηση «επικίνδυνη» σε μια εποχή που «οι γυναίκες εξακολουθούν να μάχονται για τα αυτονόητα», επισημαίνοντας ότι -μεταξύ άλλων- αποτελεί «προσβολή στους αγώνες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια για την κατάκτηση του δικαιώματος».

«Δεν αντιμετωπίζω τις δηλώσεις ως μια προσωπική τοποθέτηση, αλλά ως μια πολιτική δήλωση. Ως πολιτική δήλωση, είναι ξεκάθαρα επικίνδυνη. Όχι γιατί οι αμβλώσεις στην Ελλάδα είναι κατοχυρωμένες από το 1986, όχι γιατί έχουν γίνει αιματηροί αγώνες από την πλευρά των γυναικών… Είναι επικίνδυνο, γιατί σήμερα οι γυναίκες μάχονται για τα αυτονόητα, να ακούγεται -έστω και σε θεωρητικό επίπεδο- ότι θα μπορούσε ένα γυναικείο κεκτημένο δικαίωμα αυτή τη στιγμή να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Και όταν δηλώνουμε κάτι τέτοιο, είναι σαν να λέμε πως επιτρέπουμε σε τρίτους, επιτρέπουμε στην κοινωνία να αποφασίσει για το τι θα κάνω εγώ στο σώμα μου και τι επιλογές θα πάρω εγώ και κάθε γυναίκα για τη ζωή της. Είναι προσβολή στους αγώνες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια για την κατάκτηση του δικαιώματος. Είναι μια επικίνδυνη δήλωση» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Ελεονώρα Μελέτη μιλώντας στο «Πρωινό».

Σημειώνεται ότι στη χθεσινή τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα ζήτημα που τη «διχάζει», καθώς «εκτός από τα δικαιώματα της γυναίκας υπάρχουν και τα δικαιώματα του εμβρύου».

«Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι’ αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις αυτές, η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε στο θέμα δηλώνοντας με ανάρτησή της ότι τα λόγια της διαστρεβλώθηκαν σκοπίμως με στόχο τη «δολοφονία του χαρακτήρα της».

«Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε σκοπίμως από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησής μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε σημερινή της ανάρτηση, επιτιθέμενη στα ΜΜΕ.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση για το «όχι» ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Οργή Άδωνι για το πρωτοσέλιδο της ΕφΣυν για την τραγωδία στην Ισπανία – «Αιδώς Αργείοι!»

Όταν η ΝΔ καταψήφιζε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων το – μακρινό – 1986…