Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 23 Απριλίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Επιδόματα κατά της… γκρίνιας» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα χαρτζιλίκια με το βλέμμα στο Πακιστάν και στους βουλευτές της Ν.Δ., αλλά και για την εσωκομματική δυσαρέσκεια και δημοσκοπική υποχώρηση που δυσκολεύουν τη ζωή της κυβέρνησης, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Το «εαρινό πακέτο» της κυβέρνησης – Το πλεόνασμα έδωσε τη δυνατότητα για νέες παροχές σε κρίσιμες κοινωνικές ομάδες – Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας και δημιουργίας θετικού κλίματος

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ν.Δ. – Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου – Η αυτοδυναμία δεν υπάρχει ούτε ως ιδέα…

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Το μανιφέστο έρχεται, το κόμμα… «ζυγώνει» – Το μήνυμα πως πλησιάζει η ώρα του «ξεβολέματος», της ευθύνης και των δύσκολων αποφάσεων – «Δεν υπάρχουν προκρατήσεις θέσεων» επιμένει η Αμαλίας

ΣΥΡΙΖΑ: Τα μηνύματα της «νίκης» κατά Λαζαρίδη

ΚΚΕ: «Πυρά» για το «μέρισμα κοροϊδίας» με φόντο τις ασυλίες και τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου – «Aπό τη μια το μεγάλο φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λαμόγια της Ν.Δ. κι απ’ την άλλη οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ο ελληνικός λαός»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Ο Περσικός ως μόνιμο μέτωπο – Ενέργεια, θαλάσσιοι διάδρομοι και η «κανονικότητα» της διαρκούς έντασης – Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η ένταση είναι εργαλείο – Η Ελλάδα γίνεται κόμβος επειδή τη χρειάζεται το (ευρωατλαντικό) σύστημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η επόμενη μέρα για τις χώρες του Κόλπου – Θα παραμείνει στρατηγικά ευάλωτη η περιοχή και μετά τη λήξη του πολέμου – Ο Περσικός σε καθεστώς αβεβαιότητας, μεταξύ εκεχειρίας και σύγκρουσης – Αποδυναμωμένη η παραδοσιακή αμερικανική εγγύηση ασφάλειας

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Επιβάλλονται συγκλίσεις – Για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις και οι περιφερειακές απειλές – Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται διεθνώς με ξεχωριστή προσοχή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ακρίβεια του Ορμούζ και τα «σημαδεμένα» στοιχήματα – Σοβαρά ηθικά ερωτήματα για όσα εκτυλίσσονται στις διεθνείς αγορές παραγώγων – Βίαιο κύμα ακρίβειας απειλεί τον προϋπολογισμό του 2026 – Βαθύ το πρόβλημα του κόστους στην ελληνική μεταποίηση

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ: Η ομηρεία στη «μέγγενη» των funds – Το παιχνίδι των καθυστερήσεων και τα δάνεια σε αβεβαιότητα

ΕΥΡΩΠΗ: Δύο κάλπες, δύο κατευθύνσεις – Τι σημαίνουν οι εκλογικές εξελίξεις στην Ουγγαρία και τη Βουλγαρία – Στο επίκεντρο των αλλαγών η οικονομία και η επιβίωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: Ανεπαρκή τα μέτρα για τα social media – Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ και δεν αντιμετωπίζεται με «μέτρα ατομικής ευθύνης» – Τα ΜΚΔ ενεργοποιούν μηχανισμούς που ενισχύουν τη συνήθεια τελικά την εξάρτηση

ΜΜΕ: «Μιλήστε με σθένος μπροστά στον Τραμπ» – Ένα διαφορετικό δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου με ενδιαφέρον και σημασία για τα αμερικανικά ΜΜΕ

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Βιος και πολιτεία του Λόρδου Βύρωνα – Άνθρωπος περήφανος, ίσως εκκεντρικός σαν ευγενής, με τολμηρές ιδέες για τον έρωτα – Οι Έλληνες μπορούν να απελευθερωθούν μόνο με τις δικές τους δυνάμεις – Δεν είναι ο διανοούμενος οπορτουνιστής που κρύβεται πίσω από «αβλαβείς» γενικότητες

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Οι συμμορίες στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ – Η παθογένεια μιας υπερδύναμης που υπονομεύει το θεσμικό κύρος του στρατού, τη συνοχή και την ασφάλειά του – Το πρόβλημα είναι διάχυτο σε όλους τους κλάδους και την ιεραρχία – Οι συμμορίες αποσκοπούν στην απόκτηση πολεμικής πείρας! – Απαλλαγές σε υποψηφίους με ποινικό μητρώο μετά την 11.09.2001 – Περίπου 60.000 νεοσύλλεκτοι εθισμένοι σε ναρκωτικές ουσίες μέσα σε μια τριετία

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, Σχέσεις με άλλους κόσμους – Το αποικιοκρατικό σύστημα του Ισλάμ – Οι πρώτες κατακτήσεις