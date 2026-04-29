Τα μαντάτα για τον Τύπο, ημερήσιο και περιοδικό, προκαλούν τουλάχιστον σκεπτικισμό, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις πωλήσεις τους το 2025, με αφορμή πρόσφατη έρευνα.

Οι εφημερίδες -κάθε είδους- άθροισαν 21.820.154 φύλλα το 2025, ενώ το 2024 είχαν πουλήσει 24.714.723 φύλλα, όλες μαζί. Που σημαίνει μεταβολή –11,7% από τη μια χρονιά στην άλλη.

Αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες, ημερήσιας κυκλοφορίας, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά (με αρνητικό πρόσημο) από το 2024 στο 2025.

Οι καθημερινές αθλητικές εφημερίδες το 2025 πούλησαν 525.628 φύλλα λιγότερα από ότι το 2024 (μεταβολή -17,6%).

Οι καθημερινές απογευματινές πολιτικές εφημερίδες πέρσι εμφάνισαν κυκλοφορία μειωμένη κατά 1.245.639 φύλλα σε σχέση με το 2024 (μεταβολή -13,4%). Απώλειες καταγράφηκαν και στον πρωινό πολιτικό Τύπο.

Το 2025 οι καθημερινές πρωινές εφημερίδες πούλησαν όλες μαζί 229.176 φύλλα λιγότερα από το ότι είχαν πουλήσει το 2024 (μεταβολή -8,7%).

Μικρότερες απώλειες καταγράφηκαν στις οικονομικές εφημερίδες (-5,3%) από τη μια χρονιά στην άλλη.

Σε βάθος διετίας (2023-2025) οι πολιτικές εφημερίδες συνολικά έχασαν 6.3 εκατ. φύλλα.

Στις εφημερίδες ποικίλης ύλης αναπτύχθηκαν συνθήκες… μακελειού. Πρόπερσι όλες μαζί είχαν πουλήσει 19.156 τεύχη. Το 2025 καταγράφηκαν πωλήσεις μόλις 7.134 τευχών (μεταβολή -62,8%), σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι εβδομαδιαίες (και μηνιαίες) εφημερίδες από χρόνο σε χρόνο είδαν τις πωλήσεις του να μειώνονται κατά 651.388 φύλλα (μεταβολή -9,2%).

Στα περιοδικά μόνον τα γυναικεία εμφάνισαν θετικό πρόσημο στην κυκλοφορία τους καθώς σημειώθηκε άνοδος στις πωλήσεις τους της τάξης του 5,6%. Δηλαδή ενώ το 2024 πούλησαν 551.688 τεύχη, το 2025 οι πωλήσεις υπολογίστηκαν στα 30.653 τεύχη παραπάνω.

Σημαντικές μεταβολές σε απόλυτες τιμές, παρατηρούνται στις πωλήσεις των αθλητικών περιοδικών, των περιοδικών ποικίλης ύλης καθώς και των τηλεοπτικών εντύπων και των παιδικών περιοδικών, στις οποίες καταγράφεται μείωση κατά 29,1%, 22,7%, 9,6% και 17,1% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο ο περιοδικός τύπος στο σύνολο του από τη μια χρονιά στην άλλη είχε απώλειες μεγέθους 8,8%.

Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει πως η Έρευνα Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου διενεργείται από το 1979, με συγκέντρωση από τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου στοιχείων της μηνιαίας κυκλοφορίας των εφημερίδων και περιοδικών.

