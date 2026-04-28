Άνοιγμα της εβδομάδας (27/4) με πρωτιά τηλεθέασης για τον Alpha

Πήρε «κεφάλι», πάλι, ο Alpha στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών, και τη Δευτέρα ήταν πρώτος στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, σύμφωνα με τη Nielsen, με δεύτερο το Mega και τη μεταξύ τους διαφορά κάτω από μία ποσοστιαία μονάδα.

O AΝΤ1 δεν απείλησε, ούτε απειλήθηκε, στην τρίτη θέση, με τον ΣΚΑΪ να παραμένει τέταρτη επιλογή τη Δευτέρα.

Το Open είχε λίγο καλύτερη επίδοση συγκριτικά με την προπερασμένη Δευτέρα, όπως επίσης και η ΕΡΤ1, η οποία έφθασε μια «ανάσα» από το 5%.

Διαβάστε επίσης:

Η κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης συνεχίστηκε από το «Να μ΄αγαπάς» τη Δευτέρα (27/4)












