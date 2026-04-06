Eurοvision 2026: Στην 5η θέση πιθανοτήτων για νίκη το «Ferto» και ο Akylas

Ένα μήνα και έξι ημέρες ως την έναρξη της φετινής Eurovision οι προβλέψεις των στοιχηματικών εμφανίζουν την ελληνική συμμετοχή με το «Ferto» του Akylas στην πέμπτη θέση πιθανοτήτων για νίκη με ποσοστό 8%.

Πριν από περίπου ένα μήνα η ελληνική εκπροσώπηση βρισκόταν στην τέταρτη βαθμίδα της γενικής κατάταξης με ποσοστό νίκης 7%.

Φαβορί για την πρωτιά παραμένει η Φινλαδική συμμετοχή με το τραγούδι «Liekinheitin» («Φλογοβόλο») από τους Lampenius & Parkkonen.

Δύτερη στα προγνωστικά παραμένει η Γαλλία με το «Regarde» από την Μονρό αλλά με μεγάλη διαφορά στις πιθανότητες κατάκτησης της νίκης από την Φινλανδία, καθώς το ποσοστό της αυτή τη στιγμή είναι στο 11%, από 12% τον προηγούμενο μήνα.

Η Κύπρος με «Jalla» από την Antigoni υποχώρησε μια θέση στα προγνωστικά διατηρώντας το ίδιο χαμηλό ποσοστό πιθανοτήτων (2%) για να επικρατήσει στο Διαγωνισμό.

