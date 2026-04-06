Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στην Ελένη Σούρδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τη δημοσιογράφο Ελένη Σούρδη, που «έφυγε» το Σάββατο, 4 Απριλίου, σε ηλικία 54 ετών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Η Ελένη Σούρδη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Έπειτα από την ολοκλήρωση των λυκειακών της σπουδών, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία το 1994 από τον Ρ/Σ «ΣΚΑΪ Κύπρου» και συνέχισε στον Ρ/Σ «ΡΟΔΟΝ 94,4», στον «ROCK FM 9,69» αλλά και στον περιοδικό Τύπο, σε έντυπα όπως «COLT», «VITRINE», «MONEY & LIFE», «ΙΑΜΒΟΣ», «ΚΛΙΚ», «ΔΙΑΠΑΣΩΝ», «SHAPE» και «ΓΥΝΑΙΚΑ». Το 2005 ξεκίνησε η μακρά της πορεία ως μόνιμη συνεργάτης στον Ρ/Σ «Αθήνα 9,84» όπου και ανέλαβε ποικίλους ρόλους: ραδιοφωνική παραγωγός μουσικών / πολιτιστικών εκπομπών, βασική αρθρογράφος στο portal, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στο Γραφείο Τύπου και, επί σειρά ετών, υπεύθυνη για την παρουσίαση των εκδηλώσεων του σταθμού.

Δημιουργική και ανήσυχη, με αστείρευτη διάθεση για προσφορά, η Ελένη Σούρδη, υπήρξε μια ταλαντούχα επαγγελματίας που διακρίθηκε για τις επιτυχημένες της ραδιοφωνικές εκπομπές, ενώ κατόρθωνε να χειρίζεται τα θέματα με επικοινωνιακή δεινότητα και φαντασία. Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους της και αποχαιρετά την αγαπητή συνάδελφο που «έφυγε» τόσο απροσδόκητα από τη ζωή.

Η κηδεία της συναδέλφου τελείται σήμερα, στις 11:30 π.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών».

