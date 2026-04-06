CNN: Αναμονή, αγωνία και φόβοι για την «επόμενη μέρα»

Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρεται κατά του ειδησεογραφικού καλωδιακού δικτύου της Warner Bros Discovery, του CNN, καθιστώντας το σταθερό στόχο των επιθέσεων του στους καθιερωμένους ειδησεογραφικούς οργανισμούς που, όπως υποστηρίζει, έχουν ως στόχο να τον διαβάλουν και να τον «ρίξουν». Συχνά το αποκαλεί «Fake News CNN».

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι που διοικούν το CNN για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ντροπή», έχει δηλώσει, εκφράζοντας στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν την άποψη ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να πουληθεί το CNN».

Το μπαράζ επιθέσεων από τον Λευκό Οίκο του Τραμπ έχει αποκτήσει νέο νόημα καθώς η νέα ιδιοκτησία του Ντέιβιντ Έλισον διαφαίνεται στον ορίζοντα, αυξάνοντας τα διακυβεύματα και τροφοδοτώντας την ανησυχία μεταξύ των δημοσιογράφων του δικτύου. Ο γιός Έλισον έχει υποσχεθεί να σεβαστεί την δημοσιογραφική ανεξαρτησία του καλωδιακού δικτύου, αλλά οι εργαζόμενοί του ανησυχούν για πολιτικές παρεμβάσεις και μεγάλες περικοπές προσωπικού, καθώς σύντομα θα βρεθεί υπο την ίδια ιδιοκτησιακή στέγη με το CBS News σε περίπτωση που οι μέτοχοι και οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τη συμφωνία.

Για το πρώτο ειδικά – την απόφαση των μετόχων ισχύ το «κοντός ψαλμός αλληλούια». Στις 23 Απριλίου είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η «ειδική» συνέλευση των μετόχων της WBD, στην οποία η χολιγουντιανή φίρμα ελπίζει ότι θα επισφραγίσει τη συμφωνία με την Paramount/Skydance του Έλισον τζούνιορ με την ψήφο των μετόχων. Μάλιστα περι τα τέλη του περασμένου μήνα το ΔΣ της WBD συνιστούσε στους μετόχους με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, να ψηφίσουν ομοφώνως υπερ της συγχώνευσης και της ανακεφαλαιοποίηση τους.

Εκτός από τον Έλισον και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN, Μαρκ Τόμσον, έχουν τονίσει ότι το δίκτυο δεν θα επηρεαστεί από πολιτικές επιρροές. «Υπερασπιζόμαστε τη δημοσιογραφία μας. Οι πολιτικοί έχουν προφανές κίνητρο να ισχυρίζονται ότι η δημοσιογραφία που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις αποφάσεις τους είναι ψευδής. Στο CNN, το μόνο μας ενδιαφέρον είναι να πούμε την αλήθεια στο κοινό μας», έχει γράψει ο Τόμσον.

Αρκετοί στο CNN, οι οποίοι μίλησαν στη Washington Post, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω φόβου αντιποίνων, εξέφρασαν έναν βαθμό φόβου για την πώληση.

Ενώ οι επιθέσεις στον Λευκό Οίκο είναι «οι ίδιες, οι ίδιες», υπάρχει «ένας επιπλέον μεγάλος αστερίσκος», δήλωσε ένα μέλος του προσωπικού του CNN, αναφερόμενο στην αβεβαιότητα σχετικά με την επικείμενη ανάληψη της ευθύνης από τον Έλισον.

Αυτή τη στιγμή, το CNN ανταπαντά όταν δέχεται επίθεση, είπε πηγή του CNN, αλλά εμφανίστηκε προβληματισμένη λέγοντας τώρα «υπάρχει το ερώτημα στο πίσω μέρος του μυαλού μου – θα στείλουμε την ίδια δήλωση σε οκτώ μήνες από τώρα ή τέλος πάντων όταν ολοκληρωθεί η συγχώνευση;».

Πρόσθεσε ότι στην αίθουσα σύνταξης έχει εντατικοποιηθεί η εργασία και πως η παρούσα διοίκηση πιέζει για να ολοκληρωθούν τα μακροπρόθεσμα ψηφιακά έργα πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας. «Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε ένα ακόμα CNN+», είπε.

Ορισμένοι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι ανησυχούν για την απώλεια θέσεων εργασίας, ελπίζοντας ότι ότι το «κλείσιμο» της συμφωνίας θα διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο. «Στο τέλος της ημέρας, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πραγματικά αν θα έχουν δουλειά και θα μπορούν να αντέξουν οικονομικά το στεγαστικό τους δάνειο, ενώ ο Ζάσλαβ θα βγάζει τα επόμενα 800 εκατομμύρια δολάρια του», είπε ένας υπάλληλος, αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της WBD. Πράγματι με βάση κατατεθειμένα έγγραφα ο CEO της Warner αναμένεται να λάβει 667 εκατ. δολάρια από το κλείσιμο του ντιλ και πιθανές επιστροφές φόρων.

Παλαιά και εν ενεργεία στελέχη του CNN αποδίδουν την εχθρική διάθεση του Τραμπ, εν μέρει στον Τζεφ Ζάκερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του CNN Worldwide από το 2013 εως το 2022. Ο Ζάκερ ως στέλεχος του NBC στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε δώσει το «ok» στο δίκτυο για το ριάλιτι «The Apprentice» του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το 2004. Όμως ως την στιγμή που ο Τράμπ ανέλαβε το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα των ΗΠΑ οι σχέσεις τους είχαν διαταραχθεί. «Ο Ζάκερ απέτυχε στο NBC και τώρα αποτυγχάνει στο CNN» είχε γράψει ο Τραμπ σε μια ανάρτηση του στα σόσιαλ μίντια το 2016.

Η εχθρότητα του Τραμπ προς το CNN ήταν εμφανής κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας, όταν συγκρούστηκε δημόσια με δημοσιογράφους όπως ο Τζιμ Ακόστα.

Άλλος δημοσιογράφος του CNN είπε ότι ανησυχούν περισσότερο για την κακοδιαχείρηση σε περίπτωση που αναλάβει νέος επικεφαλής ή η νυν διευθύντρια του CBS News, Μπάρι Βάις, την οποία, ούσα αρθρογράφος στους New York Times, ο Τράμπ είχε επαινέσει για την επικριτική στάση της στην woke ατζέντα. «Στο CNN ανησυχούν οι άνθρωποι για την ικανότητα παρά για την παρέμβαση όποιου αναλάβει, εφόσον υπάρξει αλλαγή στην διεύθυνση του δικτύου», είπε ο ίδιος εργαζόμενος.

