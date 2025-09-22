search
ΚΟΣΜΟΣ

22.09.2025 19:18

Απεργία αλληλεγγύης στην Ιταλία για την Παλαιστίνη: Επεισόδια στο Μιλάνο με 12 τραυματίες μετά τις τεράστιες συγκεντρώσεις

italy palestine

Εκτεταμένες συγκρούσεις της αστυνομίας με τους διαδηλωτές σημειώθηκαν νωρίτερα στο Μιλάνο, κατά την ολοκλήρωση της απεργίας των ιταλικών «συνδικάτων βάσης», σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.

Μέρος των διαδηλωτών προσπάθησε να εισέλθει στον κεντρικό σταθμό της ιταλικής συμπρωτεύουσας χρησιμοποιώντας και ξύλινα κοντάρια. Η αστυνομία έκανε χρήση γκλοπ και υπήρξαν συμπλοκές. Παράλληλα, ομάδα ατόμων με καλυμμένο το πρόσωπο έκαψε σημαίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τουλάχιστον δώδεκα διαδηλωτές τραυματίστηκαν και η είσοδος του σταθμού του Μιλάνου υπέστη μεγάλες καταστροφές.

Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τραυματίστηκαν επίσης 60 αστυνομικοί και ότι έγιναν 10 προσαγωγές.

Στη Βενετία, επίσης, η αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού για να σταματήσει διαδηλωτές που ήθελαν να κλείσουν την οδό η οποία καταλήγει στο λιμάνι της Μαργκέρα. Συμμετέχοντες στη σημερινή απεργία τονίζουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κινητοποιήσεων είχε ειρηνικό χαρακτήρα και ότι εκτός από την αλληλεγγύη προς τον λαό της Παλαιστίνης και την καταδίκη της γενοκτονίας στην Γάζα, εκφράστηκε και η υποστήριξη στους εθελοντές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flottilla.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από τη μεριά της, υπογράμμισε πριν από λίγο ότι «από το Μιλάνο φθάνουν απαράδεκτες εικόνες: φερόμενοι ως “αλληλέγγυοι προς την Παλαιστίνη”, ως “αντιφασίστες”, ως “ειρηνιστές”, οι οποίοι καταστρέφουν τον σταθμό και προκαλούν συγκρούσεις με την αστυνομία».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την αστυνομία και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για βία και καταστροφές που δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε στο ελάχιστο τη ζωή των ανθρώπων στην Γάζα, αλλά θα έχουν απτές συνέπειες στους Ιταλούς πολίτες, οι οποίοι θα υποστούν και θα πληρώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν τα εγκληματικά αυτά στοιχεία».

Η Μελόνι, τέλος, «ευχήθηκε να υπάρξει σαφής καταδίκη από τους διοργανωτές της απεργίας και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

