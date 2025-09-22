Απεργία αλληλεγγύης στην Ιταλία για την Παλαιστίνη: Επεισόδια στο Μιλάνο με 12 τραυματίες μετά τις τεράστιες συγκεντρώσεις

Εκτεταμένες συγκρούσεις της αστυνομίας με τους διαδηλωτές σημειώθηκαν νωρίτερα στο Μιλάνο, κατά την ολοκλήρωση της απεργίας των ιταλικών «συνδικάτων βάσης», σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.

Μέρος των διαδηλωτών προσπάθησε να εισέλθει στον κεντρικό σταθμό της ιταλικής συμπρωτεύουσας χρησιμοποιώντας και ξύλινα κοντάρια. Η αστυνομία έκανε χρήση γκλοπ και υπήρξαν συμπλοκές. Παράλληλα, ομάδα ατόμων με καλυμμένο το πρόσωπο έκαψε σημαίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τουλάχιστον δώδεκα διαδηλωτές τραυματίστηκαν και η είσοδος του σταθμού του Μιλάνου υπέστη μεγάλες καταστροφές.

Citing an Italian who joined today’s strike in Italy:



‘We blocked Venice's port and so many others, free palestine 🇵🇸 not a nail will pass, not one container. We are doing it for you, we always think about you, you aren't forgotten’ 😭😭😭 pic.twitter.com/TaiHRQLq0i — Abier (@abierkhatib) September 22, 2025

Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τραυματίστηκαν επίσης 60 αστυνομικοί και ότι έγιναν 10 προσαγωγές.

Στη Βενετία, επίσης, η αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού για να σταματήσει διαδηλωτές που ήθελαν να κλείσουν την οδό η οποία καταλήγει στο λιμάνι της Μαργκέρα. Συμμετέχοντες στη σημερινή απεργία τονίζουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κινητοποιήσεων είχε ειρηνικό χαρακτήρα και ότι εκτός από την αλληλεγγύη προς τον λαό της Παλαιστίνης και την καταδίκη της γενοκτονίας στην Γάζα, εκφράστηκε και η υποστήριξη στους εθελοντές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flottilla.

⚡️🇮🇹BREAKING:



Italy is holding a powerful 24-hour national strike demanding an end to Italian arms sales to Israel, sanctions, to ending the genocide and justice for Palestine.



Footage from the top of Termini station in Rome.pic.twitter.com/KRLFHY4glE September 22, 2025

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από τη μεριά της, υπογράμμισε πριν από λίγο ότι «από το Μιλάνο φθάνουν απαράδεκτες εικόνες: φερόμενοι ως “αλληλέγγυοι προς την Παλαιστίνη”, ως “αντιφασίστες”, ως “ειρηνιστές”, οι οποίοι καταστρέφουν τον σταθμό και προκαλούν συγκρούσεις με την αστυνομία».

From Rome to Milan, Bologna to Genoa, Livorno to Naples, Turin to Florence, Bari to Palermo, and over 60 more cities across Italy — workers are massively rising in solidarity with Palestine, demanding an immediate end to Israel’s genocide in Gaza.



This is historic 🇮🇹🇵🇸 pic.twitter.com/LLs3m4gSmG September 22, 2025

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την αστυνομία και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για βία και καταστροφές που δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε στο ελάχιστο τη ζωή των ανθρώπων στην Γάζα, αλλά θα έχουν απτές συνέπειες στους Ιταλούς πολίτες, οι οποίοι θα υποστούν και θα πληρώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν τα εγκληματικά αυτά στοιχεία».

Η Μελόνι, τέλος, «ευχήθηκε να υπάρξει σαφής καταδίκη από τους διοργανωτές της απεργίας και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

