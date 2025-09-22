Κάμερα «έπιασε» τον Πούτιν να μιλά για ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα που είχε (Video)

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν καταγράφηκε στην κάμερα να μιλάει ανοιχτά για μια μέχρι πρότινος άγνωστη στιγμή που ήρθε αντιμέτωπος με τον θάνατο.

Ο Ρώσος πρόεδρος θυμήθηκε μια στιγμή που ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα θα μπορούσε να είχε στοιχίσει τη ζωή του.

Περιγράφοντας το περιστατικό σε αξιωματικούς στις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad 2025 της Ρωσίας, είπε: «Μόλις ανέβηκα σε μια μοτοσικλέτα και όταν πάτησα το γκάζι, αυτή ανατράπηκε από πίσω και αναποδογύρισε.

Κατάφερα να κινηθώ την τελευταία στιγμή πριν καταλήξει ακριβώς δίπλα μου».

Putin on how he dodged a motorcycle falling on him:



“I once got on a motorcycle, hit the gas, and it popped a wheelie, flipped over. At the very last second, I managed to dodge it, and it crashed right next to me.” pic.twitter.com/MQsDCztfBR — Russian Market (@runews) September 21, 2025

Κατά τη διάρκεια της αποκάλυψης, ήταν περιτριγυρισμένος από αρχηγούς του στρατού που άκουγαν προσεκτικά.

Ο Πούτιν φάνηκε να χρησιμοποιεί την ιστορία για να υπογραμμίσει την ανθεκτικότητα και τα γρήγορα αντανακλαστικά του.

Ο 72χρονος ηγέτης, γνωστός για το ενδιαφέρον του για τα extreme sports και τις σωματικές προκλήσεις, έχει συχνά αναδείξει την περιπετειώδη πλευρά του, από το τζούντο μέχρι την ιππασία.

Η δραματική παραδοχή έγινε καθώς ο Πούτιν επέβλεπε τις ασκήσεις Zapad 2025, οι οποίες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας.

Οι ασκήσεις, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Λευκορωσία, σύμμαχο του Πούτιν, περιλαμβάνουν χιλιάδες στρατιώτες και προηγμένο στρατιωτικό υλικό και έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν σενάρια πολέμου μεγάλης κλίμακας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν μιλάει για τον θάνατο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πιάστηκε να μιλάει για την αθανασία με τον ηγέτη της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο.

Μέσω ενός μεταφραστή, ο Σι, 72 ετών, είπε: «Νωρίτερα, οι άνθρωποι σπάνια ζούσαν μέχρι τα 70, αλλά σήμερα στα 70 είσαι ακόμα παιδί».

Ο Πούτιν απάντησε: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

Ο Σι απάντησε: «Οι προβλέψεις είναι ότι, αυτόν τον αιώνα, υπάρχει επίσης μια πιθανότητα να ζήσεις μέχρι τα 150».

Ο Ρώσος ηγέτης έχει αντιμετωπίσει επίμονες φήμες για προβλήματα υγείας και φήμες τον θέλουν να ακολουθεί πρωτοποριακές και… περίεργες θεραπείες, όπως μπάνιο και κατανάλωση αίματος ταράνδου, το οποίο ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία γήρανσης και να βοηθήσει στην ανδρική λίμπιντο.

Πέρυσι, δημοσιεύθηκαν αναφορές ότι είχε δώσει εντολή σε Ρώσους επιστήμονες να βρουν μια θεραπεία για τη γήρανση.

Ένας ερευνητής φέρεται να είπε: «Μας ζητήθηκε να στείλουμε επειγόντως όλες τις ανακαλύψεις μας και η επιστολή έφτασε, ας πούμε, σήμερα, αλλά όλα έπρεπε να σταλούν χθες».

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό, οι σωματοφύλακες του έχουν την ευθύνη να συλλέγουν τα περιττώματά του σε μια σακούλα, ώστε οι ξένες δυνάμεις να μην μάθουν για τυχόν προβλήματα υγείας.

Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν θα πέθαινε σύντομα.

Μιλώντας τον Μάρτιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε: «[Ο Πούτιν] θα πεθάνει σύντομα και αυτό είναι γεγονός και θα τελειώσει».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αξίωμα, έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες σε μια προσπάθεια να προβάλει στιγμές θάρρους και δύναμης.

Το 2012, φωτογραφήθηκε να κάνει αιωροπτερισμό και το 2008, εθεάθη να κρατάει το κεφάλι μιας τίγρης καθώς οι επιστήμονες της φορούσαν ένα κολάρο με ιχνηλάτη.

Διαβάστε επίσης:

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

BBC: Τι σηματοδοτεί η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία – Στάση αναμονής από Γερμανία και Ιταλία