Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

Την ώρα που μαίνεται το σφυροκόπημα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, το υπουργείο Υγείας του θύλακα ανακοίνωσε πως δύο νοσοκομεία στην πόλη τέθηκαν εκτός λειτουργίας εξαιτίας της κλιμάκωσης των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων και των ζημιών που προκλήθηκαν, την ώρα που άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στην πόλη.
Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι το Νοσοκομείο Παίδων Al-Rantissi υπέστη σοβαρές ζημιές πριν από λίγες ημέρες από ισραηλινό βομβαρδισμό. Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή γύρω από το Eye Hospital, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των υπηρεσιών και εκεί.
«Οι κατοχικές δυνάμεις εσκεμμένα και συστηματικά στοχοθετούν το υγειονομικό σύστημα στο κυβερνείο της Γάζας, στο πλαίσιο της πολιτικής γενοκτονίας εναντίον της Λωρίδας», επισημαίνεται.
«Καμία από τις εγκαταστάσεις ούτε τα νοσοκομεία δεν έχουν ασφαλείς δρόμους πρόσβασης που να επιτρέπουν σε ασθενείς και τραυματίες να φθάσουν εκεί», πρόσθεσε το υπουργείο.
Προς το παρόν η ισραηλινή πλευρά δεν έχει σχολιάσει σχετικά.
Σήμερα, κάτοικοι στη Γάζα είπαν πως ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν βαθύτερα στη περιοχή Σέιχ Ραντουάν και στην οδό Τζάλα στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου βρίσκονται τα δύο νοσοκομεία, την ώρα που στο Τελ Αλ Χαουά, στον νότο, άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα με κατεύθυνση δυτικές συνοικίες της πόλης.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν οχήματα με εκρηκτικά, τα οποία πυροδότησαν από απόσταση, προκειμένου να ανατινάξουν δεκάδες σπίτια στις δύο περιοχές.
Σε μια συνάντηση σήμερα στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων στο Τελ Αβίβ με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Εγιάλ Ζαμίρ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να εξαφανίσει τη Χαμάς, να διασφαλίσει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων και να εγγυηθεί πως η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, έγινε γνωστό από το γραφείο του.
Στο μεταξύ, παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανέφεραν πως τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις σήμερα, κατά μήκος του θύλακα, οι περισσότεροι στην πόλη της Γάζας.
