Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

Την ώρα που μαίνεται το σφυροκόπημα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, το υπουργείο Υγείας του θύλακα ανακοίνωσε πως δύο νοσοκομεία στην πόλη τέθηκαν εκτός λειτουργίας εξαιτίας της κλιμάκωσης των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων και των ζημιών που προκλήθηκαν, την ώρα που άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στην πόλη.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι το Νοσοκομείο Παίδων Al-Rantissi υπέστη σοβαρές ζημιές πριν από λίγες ημέρες από ισραηλινό βομβαρδισμό. Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή γύρω από το Eye Hospital, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των υπηρεσιών και εκεί.

Two Gaza City hospitals have been taken out of service due to Israel's escalation of its ground offensive and damage caused by continued Israeli bombing, the enclave's health ministry said, as tanks advanced deeper… https://t.co/S7gfgmUu65 — CBCbrief – CBC News headlines (@CBCbrief) September 22, 2025

«Οι κατοχικές δυνάμεις εσκεμμένα και συστηματικά στοχοθετούν το υγειονομικό σύστημα στο κυβερνείο της Γάζας, στο πλαίσιο της πολιτικής γενοκτονίας εναντίον της Λωρίδας», επισημαίνεται.

«Καμία από τις εγκαταστάσεις ούτε τα νοσοκομεία δεν έχουν ασφαλείς δρόμους πρόσβασης που να επιτρέπουν σε ασθενείς και τραυματίες να φθάσουν εκεί», πρόσθεσε το υπουργείο.

🚨BREAKING: An Israeli strike destroyed the main medical center of the Palestinian Medical Relief Society in Gaza City.



The center had rare medical equipment, which is now almost gone in Gaza after most hospitals lost theirs in earlier attacks. pic.twitter.com/DyxL4F3bJ5 September 22, 2025

Προς το παρόν η ισραηλινή πλευρά δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Σήμερα, κάτοικοι στη Γάζα είπαν πως ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν βαθύτερα στη περιοχή Σέιχ Ραντουάν και στην οδό Τζάλα στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου βρίσκονται τα δύο νοσοκομεία, την ώρα που στο Τελ Αλ Χαουά, στον νότο, άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα με κατεύθυνση δυτικές συνοικίες της πόλης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν οχήματα με εκρηκτικά, τα οποία πυροδότησαν από απόσταση, προκειμένου να ανατινάξουν δεκάδες σπίτια στις δύο περιοχές.

Two IDF divisions are inside Gaza City. @jonathan_spyer says Israel must seize the entire authority-area that carried out Oct. 7 — or risk failure. https://t.co/CAkWqhtIOl #Israel #GazaWar #Strategy — Middle East Forum (@meforum) September 22, 2025

Σε μια συνάντηση σήμερα στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων στο Τελ Αβίβ με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Εγιάλ Ζαμίρ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να εξαφανίσει τη Χαμάς, να διασφαλίσει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων και να εγγυηθεί πως η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, έγινε γνωστό από το γραφείο του.

Στο μεταξύ, παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανέφεραν πως τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις σήμερα, κατά μήκος του θύλακα, οι περισσότεροι στην πόλη της Γάζας.

