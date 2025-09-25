search
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Το Ισραήλ ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας – Θα ψηφίσουμε υπέρ των κυρώσεων»

Επίθεση κατά της Ρωσίας, αλλά και του Ισραήλ, εξαπέλυσε η Τζόρτζια Μελόνι στην παρέμβασή της στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφερόμενη αρχικά στη Ρωσία, είπε ότι «καταπάτησε εσκεμμένα το άρθρο 2 του Καταστατικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζοντας την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα ενός κυρίαρχου κράτους, με την βούληση να προσαρτήσει εδάφη του» και πως η Μόσχα «μέχρι σήμερα δεν δείχνει διατεθειμένη να λάβει υπόψη της σοβαρά καμία έκκληση να καθίσει στο τραπέζι της ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης».

«Το βαθύ αυτό τραύμα που προκλήθηκε στο διεθνές δίκαιο, δημιούργησε αποσταθεροποιητικές συνέπειες οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα του συγκεκριμένου πολέμου» σημείωσε.

Παράλληλα, η Μελόνι αφού καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με την αντίδρασή του «ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας».

Τόνισε μάλιστα πως η Ιταλία θα ψηφίσει υπέρ των κυρώσεων κατά του Ισραήλ

«Η απαράδεκτη αυτή επιλογή (της κατάληψης της Γάζας) θα οδηγήσει στην θετική μας ψήφο σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις κυρώσεις που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ισραήλ».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης κάλεσε το Ισραήλ «να βγει από την παγίδα του πολέμου αυτού». Πρέπει να το κάνει για την ιστορία του εβραϊκού λαού, για την δημοκρατία του, για τους αθώους, για τις οικουμενικές αξίες του ελεύθερου κόσμου του οποίου είναι μέρος».

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις προτάσεις που ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε τις τελευταίες ώρες με τις αραβικές χώρες» και δήλωσε «έτοιμη να προσφέρει, φυσικά, την βοήθειά της».

