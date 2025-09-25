search
25.09.2025 09:18

Σρι Λάνκα: Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν σε εκτροχιασμό τελεφερίκ

25.09.2025 09:18
teleferik new

Επτά βουδιστές μοναχοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκτροχιασμό τελεφερίκ, το βράδυ της Τετάρτης, στη Σρι Λάνκα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα θύματα κατευθύνονταν προς το μοναστήρι της Να Ουγιάνα όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έσπασε καλώδιο και προκλήθηκε το δυστύχημα.«Δεκατρείς μοναχοί βρίσκονταν στην καμπίνα.

Δύο απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι, αλλά τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση» και επτά ανασύρθηκαν νεκροί, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι μοναχοί από την Ινδία, τη Ρωσία και τη Ρουμανία.

ο μοναστήρι Να Ουγιάνα βρίσκεται σε δασική έκταση περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κολόμπο, της οικονομικής πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα.

