Συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ: Συνομιλίες μακράς διαρκείας, αλλά «κλειστές» για τους δημοσιογράφους – Προτάσεις για «ψώνια» 50 δισ. δολαρίων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πάνω από δύο ώρες αναμένεται να διαρκέσουν οι συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) στον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η αμερικανική προεδρία, ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ερντογάν και την τουρκική αντιπροσωπεία στις 11 το πρωί (ώρα Ουάσινγκτον, 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας) και ένα τέταρτο αργότερα θα αρχίσει η διμερής συνάντηση, η οποία, όπως έγινε γνωστό, θα είναι κλειστή για τους εκπροσώπους του Τύπου, κάτι γενικώς ασυνήθιστο. Από τις 11:45 ως τη 1 το μεσημέρι οι δύο πλευρές θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας, οπότε και η συνάντηση θα λάβει τέλος.
Στο πλευρό του Τραμπ θα βρίσκεται ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος «έβαλε στη θέση του» τον Τούρκο πρόεδρο για κριτική που είχε ασκήσει στον Αμερικανό ηγέτη, ενώ τον Ερντογάν συνοδεύουν ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, και γαμπρός του, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο διευθυντής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, ο διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν, ο πρόεδρος των Αμυντικών Βιομηχανιών Χαλούκ Γκιοργκούν, ο Γραμματέας της Προεδρίας Χασάν Ντογάν και ο σύμβουλος του Ερντογάν για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγάταϊ Κιλίτς.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Bloomberg, o Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει στον Λευκό Οίκο με διάθεση για… ψώνια ύψους 50 δισ. δολαρίων, καθώς η Άγκυρα ενδιαφέρεται να αγοράσει αεροπλάνα από την Boeing, μαχητικά από την Lockheed Martin, ακόμα και φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, ενώ, όπως έχει διαμηνυθεί από την πλευρά Ερντογάν, κεντρικό αίτημα της Τουρκίας θα είναι η επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, από το οποίο είχε αποβληθεί το 2019, όταν και αγόρασε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 (ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η Τουρκία θα αποκτήσει τουλάχιστον 100 από τα προηγμένα μαχητικά).
«Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει την προεδρία Τραμπ για να αναδιαμορφώσει και να βελτιώσει τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με έμφαση στη βελτίωση των αμυντικών δεσμών», δήλωσε ο Εμρέ Πέκερ, διευθυντής της Eurasia Group Europe με έδρα το Λονδίνο. «Οι συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας που επιδιώκει ο Ερντογάν αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας αμοιβαία επωφελούς, συναλλακτικής σχέσης που θα προσελκύσει επίσης το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη σύναψη συμφωνιών».
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τόσο ο Ερντογάν όσο και ο Τραμπ έχουν να κερδίσουν από την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών. Η Άγκυρα είναι πρόθυμη να καλύψει ορισμένες από τις στρατιωτικές και ενεργειακές της ανάγκες από τις ΗΠΑ, προσφέροντας στον Τραμπ μια εύκολη νίκη σε εμπορικές συμφωνίες. Για την Τουρκία, τα πλεονεκτήματα είναι εξίσου σαφή. Ο Ερντογάν θέλει να υπογραμμίσει τη δέσμευσή του για τη θέση της Τουρκίας στη δυτική συμμαχία μετά την επανεκλογή του πριν από δύο χρόνια. Έχει ήδη καθησυχάσει τους διεθνείς επενδυτές εγκαταλείποντας τις ανορθόδοξες οικονομικές πολιτικές του και ορίζοντας τον πρώην στρατηγικό της Merrill Lynch, Μεχμέτ Σιμσέκ, υπουργό Οικονομικών.
Όπως σημειώνει το topontiki.gr, με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις, τα δημοσιεύματα και την υπάρχουσα συγκυρία, οι πιο πιθανές θεματικές που θα τεθούν στο (μεγάλο) τραπέζι του Λευκού Οίκου περιλαμβάνουν:
Διαβάστε επίσης
Ομπάμα για Τραμπ: «Βία κατά της αλήθειας οι ισχυρισμοί για την παρακεταμόλη»
Σρι Λάνκα: Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν σε εκτροχιασμό τελεφερίκ
Με το Βραβείο Templeton τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.