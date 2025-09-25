Συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ: Συνομιλίες μακράς διαρκείας, αλλά «κλειστές» για τους δημοσιογράφους – Προτάσεις για «ψώνια» 50 δισ. δολαρίων

Πάνω από δύο ώρες αναμένεται να διαρκέσουν οι συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει η αμερικανική προεδρία, ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ερντογάν και την τουρκική αντιπροσωπεία στις 11 το πρωί (ώρα Ουάσινγκτον, 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας) και ένα τέταρτο αργότερα θα αρχίσει η διμερής συνάντηση, η οποία, όπως έγινε γνωστό, θα είναι κλειστή για τους εκπροσώπους του Τύπου, κάτι γενικώς ασυνήθιστο. Από τις 11:45 ως τη 1 το μεσημέρι οι δύο πλευρές θα παρακαθίσουν σε γεύμα εργασίας, οπότε και η συνάντηση θα λάβει τέλος.

Στο πλευρό του Τραμπ θα βρίσκεται ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος «έβαλε στη θέση του» τον Τούρκο πρόεδρο για κριτική που είχε ασκήσει στον Αμερικανό ηγέτη, ενώ τον Ερντογάν συνοδεύουν ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, και γαμπρός του, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο διευθυντής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, ο διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν, ο πρόεδρος των Αμυντικών Βιομηχανιών Χαλούκ Γκιοργκούν, ο Γραμματέας της Προεδρίας Χασάν Ντογάν και ο σύμβουλος του Ερντογάν για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγάταϊ Κιλίτς.

Πορτοφόλι 50 δισ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Bloomberg, o Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει στον Λευκό Οίκο με διάθεση για… ψώνια ύψους 50 δισ. δολαρίων, καθώς η Άγκυρα ενδιαφέρεται να αγοράσει αεροπλάνα από την Boeing, μαχητικά από την Lockheed Martin, ακόμα και φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, ενώ, όπως έχει διαμηνυθεί από την πλευρά Ερντογάν, κεντρικό αίτημα της Τουρκίας θα είναι η επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, από το οποίο είχε αποβληθεί το 2019, όταν και αγόρασε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 (ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η Τουρκία θα αποκτήσει τουλάχιστον 100 από τα προηγμένα μαχητικά).

«Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει την προεδρία Τραμπ για να αναδιαμορφώσει και να βελτιώσει τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με έμφαση στη βελτίωση των αμυντικών δεσμών», δήλωσε ο Εμρέ Πέκερ, διευθυντής της Eurasia Group Europe με έδρα το Λονδίνο. «Οι συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας που επιδιώκει ο Ερντογάν αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας αμοιβαία επωφελούς, συναλλακτικής σχέσης που θα προσελκύσει επίσης το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη σύναψη συμφωνιών».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τόσο ο Ερντογάν όσο και ο Τραμπ έχουν να κερδίσουν από την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών. Η Άγκυρα είναι πρόθυμη να καλύψει ορισμένες από τις στρατιωτικές και ενεργειακές της ανάγκες από τις ΗΠΑ, προσφέροντας στον Τραμπ μια εύκολη νίκη σε εμπορικές συμφωνίες. Για την Τουρκία, τα πλεονεκτήματα είναι εξίσου σαφή. Ο Ερντογάν θέλει να υπογραμμίσει τη δέσμευσή του για τη θέση της Τουρκίας στη δυτική συμμαχία μετά την επανεκλογή του πριν από δύο χρόνια. Έχει ήδη καθησυχάσει τους διεθνείς επενδυτές εγκαταλείποντας τις ανορθόδοξες οικονομικές πολιτικές του και ορίζοντας τον πρώην στρατηγικό της Merrill Lynch, Μεχμέτ Σιμσέκ, υπουργό Οικονομικών.

Οι θεματικές

Όπως σημειώνει το topontiki.gr, με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις, τα δημοσιεύματα και την υπάρχουσα συγκυρία, οι πιο πιθανές θεματικές που θα τεθούν στο (μεγάλο) τραπέζι του Λευκού Οίκου περιλαμβάνουν:

Στρατιωτικά / εξοπλιστικά ζητήματα . Η Τουρκία θα πιέσει για επανεισδοχή στο πρόγραμμα F-35 , ανοίγματα στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία και κοινές παραγωγές και παράλληλα συζητήσεις για αναβάθμιση / αγορά F-16 και άλλων οπλικών συστημάτων. Οι ΗΠΑ θα παζαρέψουν ζητώντας εξασφαλίσεις ότι η Τουρκία δεν θα διαρρεύσει πατέντες του αμυντικού υλικού για προώθηση των σχέσεών της με τρίτες δυνάμεις (π.χ. Ρωσία, Κίνα).

. Η Τουρκία θα πιέσει για επανεισδοχή στο , ανοίγματα στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία και κοινές παραγωγές και παράλληλα συζητήσεις για αναβάθμιση / αγορά F-16 και άλλων οπλικών συστημάτων. Οι θα παζαρέψουν ζητώντας εξασφαλίσεις ότι η Τουρκία δεν θα διαρρεύσει πατέντες του αμυντικού υλικού για προώθηση των σχέσεών της με τρίτες δυνάμεις (π.χ. Ρωσία, Κίνα). Οικονομία / εμπόριο / επενδύσεις . Η Τουρκία επιδιώκει αύξηση του διμερούς εμπορίου προς τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενδυνάμωση των επενδύσεων, συνεργασίες στον τομέα ενέργειας, τεχνολογίας, διαστημικής / κυβερνοχώρου. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν καλύτερους όρους ελέγχου και προστασίας των αμερικανικών ευαίσθητων τεχνολογιών. Που ενδεχομένως αγοραστούν από την Τουρκία.

. Η Τουρκία επιδιώκει αύξηση του διμερούς εμπορίου προς τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενδυνάμωση των επενδύσεων, συνεργασίες στον τομέα ενέργειας, τεχνολογίας, διαστημικής / κυβερνοχώρου. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν καλύτερους όρους ελέγχου και προστασίας των αμερικανικών ευαίσθητων τεχνολογιών. Που ενδεχομένως αγοραστούν από την Τουρκία. Ενέργεια / φυσικοί πόροι . Συνεργασία σε έργα ενέργειας, αγωγούς, εξερεύνηση υδρογονανθράκων, και κοινές πρωτοβουλίες σε τρίτες χώρες.

. Συνεργασία σε έργα ενέργειας, αγωγούς, εξερεύνηση υδρογονανθράκων, και κοινές πρωτοβουλίες σε τρίτες χώρες. Περιοχές σύγκρουσης συμφερόντω ν – Συρία / Κουρδικά / Μέση Ανατολή / Γάζα / Ισραήλ. Η Τουρκία θα πιέσει για μείωση της αμερικανικής υποστήριξης προς κουρδικές δυνάμεις στη Συρία (π.χ. YPG) και θα επιδιώξει να προβάλει τον ρόλο της ως περιφερειακού παίκτη στη διαχείριση της Μέσης Ανατολής, ειδικά αναφορικά με τη Γάζα / Παλαιστίνη / Ισραήλ.

ν – Συρία / Κουρδικά / Μέση Ανατολή / Γάζα / Ισραήλ. Η Τουρκία θα πιέσει για μείωση της αμερικανικής υποστήριξης προς κουρδικές δυνάμεις στη Συρία (π.χ. YPG) και θα επιδιώξει να προβάλει τον ρόλο της ως περιφερειακού παίκτη στη διαχείριση της Μέσης Ανατολής, ειδικά αναφορικά με τη Γάζα / Παλαιστίνη / Ισραήλ. Γεωπολιτικά / περιφερειακή στρατηγική / Ρωσία / Κίνα / Δύση. Η Τουρκία θα επιδιώξει να κρατήσει τις «δίπλες πόρτες» ανοικτές – δηλ. να μην καεί η γέφυρα και με τη Δύση ενώ διατηρεί περιθώρια διαλόγου με Ρωσία / Κίνα. Οι ΗΠΑ θα πιέσουν ώστε η Τουρκία να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τη Δύση, να περιορίσει την επιρροή της Ρωσίας / Κίνας σε κρίσιμα θέματα όπως φυσικό αέριο, τεχνολογία, άμυνα.

