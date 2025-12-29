search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

29.12.2025 16:33

Η απίθανη έκπληξη μικρών φίλων του Παναθηναϊκού για την ομάδα τους και η αντίδραση της «πράσινης» ΚΑΕ (Video)

29.12.2025 16:33
panathinaikos

Αντιμέτωποι με μία ευχάριστη έκπληξη ήρθαν οι παίκτες μπάσκετ του Παναθηναϊκού, με μικρούς φίλους της ομάδας να διασκευάζουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων προς τιμήν τους. 

Η παρέα μικρών φίλων του Παναθηναϊκού από τη Σίφνο αποφάσισε να δώσει… μπασκετικό ρυθμό στα παραδοσιακά κάλαντα, αλλά και «πράσινους» στίχους, εμπνευσμένους από την αγαπημένη τους ομάδα, στους οποίους πρωταγωνιστούν παίκτες και πρόσωπα που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στο παρκέ, από τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα, μέχρι τον Εργκίν Αταμάν

Το αποτέλεσμα ήταν ένα απολαυστικό βίντεο με εορταστική διάθεση, που κυκλοφόρησε μέσω social media και έγινε γρήγορα viral, αποσπώντας, μάλιστα, και μια όμορφη αντίδραση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στα παιδιά να επισκεφθούν το Telekom Center Athens, ώστε να γνωρίσουν τους παίκτες της ομάδας από κοντά

Τα μπασκετικά κάλαντα της Σίφνου

Στο σχετικό clip οι μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού τραγουδούν τους εξής στίχους, ενώ μουσικά όργανα τούς συνοδεύουν:

«Με Ερναγκόμεθ ξεκινώ
το θαύμα να εξιστορώ.
Με τον Γκραντ ζημίες θα κάνει
στο αντίπαλο στεφάνι.

Ο Κέντρικ Ναν μοναδικός,
τους πιάνει όλους πανικός.
Θα στο βάλει κι αν ακόμα
λείπουν δόντια απ’ το στόμα.

Ο Σορτς καλπάζει ξαφνικά
κι όλες τις άμυνες τρυπά.
Έχει τρόπο να την βάνει
τη σπυριάρα στο στεφάνι.

Προπονητή τον Αταμάν
να σας χορεύει ωχ αμάν αμάν.
Με το Σλούκα στο τιμόνι
όλους θα σας κάνει σκόνη.

Πρόεδρε ένα σου ζητώ
να μας το κάνεις και αυτό,
μ’ όλο τούτο το ασκέρι
το όγδοο φέρε αστέρι!

Χρόνια πολλά και Παναθηναϊκά!»

Σε σχόλιό της κάτω από τη σχετική ανάρτηση, η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τα παιδιά και έγραψε: «Αυτά είναι σίγουρα τα πιο όμορφα κάλαντα που ακούσαμε φέτος! Είστε όλοι υπέροχοι! Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens να σας γνωρίσουμε από κοντά! Χρόνια πολλά και Παναθηναϊκά!».

1 / 3