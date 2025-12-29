ΠΣΑΤ: Το φιάσκο με τη μη βράβευση της Τριχά και την παρουσία Καραπαπά – Ο ρόλος του Βαγγέλη Ιωάννου και η αποχώρηση Κούβελου

Τα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ από ένα ωραίο αθλητικό event τείνουν να εξελιχθούν σε event… δημοσίων σχέσεων.

Ο τρόπος και οι επιλογές μάλιστα για τους κορυφαίους της χρονιάς, πολύ συχνά αμφισβητούνται με τρανό παράδειγμα το φετινό όπου η κορυφαία αθλήτρια -κατά γενική ομολογία- της χρονιάς στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν ήταν στην πρώτη τριάδα, αλλά δεν ήταν καν πρώτη στο άθλημά της.

Μιλάμε για την Φωτεινή Τριχά η οποία στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ αναδείχθηκε 4η στην Ελλάδα και 3η πολίστρια πίσω από τις δύο αδελφές Πλευρίτου.

Η Τριχά αναδείχθηκε χθες κορυφαία στον κόσμο από την Παγκόσμια ομοσπονδία και σήμερα (29/12) κορυφαία στον κόσμο από το Totalwaterpolo, το κορυφαίο Μέσο για το άθλημα της υδατοσφαίρισης.

Στο Τοπ10 του πλανήτη μάλιστα υπήρχε η Ξενάκη που στον ΠΣΑΤ ήταν 6η στο σύνολο και η Στεφανία Σάντα που στον ΠΣΑΤ δεν ήταν καν στη λίστα. Βέβαια, σε αυτό φταίει και η ίδια η ομοσπονδία του Υγρού Στίβου που προτείνει τα ονόματα πριν βγάλει τη τελική λίστα ο σύνδεσμος.

Πίσω στον ΠΣΑΤ όμως, το… φιάσκο με την Τριχά δεν ήταν το μόνο την βραδιά εκείνη. Στην εκδήλωση ήταν να βραβευτεί και ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την βοήθειά του στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή» της ΕΟΕ και στη θέση του πήγε ο Κώστας Καραπαπάς.

Πριν την εκδήλωση υπήρχαν ορισμένες διαφωνίες για την παρουσία του κ. Καραπαπά και στο τέλος οι ανησυχίες τους επαληθεύτηκαν καθώς ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός επιτέθηκε σε live σύνδεση στον… ΠΣΑΤ.

Και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν η διαμάχη με τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος έφυγε από την εκδήλωση πριν καλά καλά ξεκινήσει αυτή, καθώς είχε ζητήσει να βραβεύσει ο ίδιος τον κορυφαίο αθλητή ή την κορυφαία αθλήτρια κάτι που ο πρόεδρος του συνδέσμου, Βαγγέλης Ιωάννου, του το αρνήθηκε. Ο κ. Ιωάννου είπε μεν πως ο κ. Κούβελος ήταν ενημερωμένος, παραδέχτηκε δε ότι δεν ακολουθήθηκε το άτυπο πρωτόκολλο, που προβλέπει ότι τα κορυφαία βραβεία τα δίνουν οι ανώτεροι προσκεκλημένοι (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Βουλής κτλ).

Σε γενικές γραμμές στη δημοσιογραφική… πιάτσα, η βραδιά των βραβείων χαρακτηρίστηκε -και όχι άδικα- ως ένα φιάσκο, για το οποίο ο πρόεδρος του συνδέσμου φέρει τεράστια ευθύνη.

Μάλιστα, υπάρχουν και πληροφορίες πως υπήρξαν αντιδράσεις για το όλο φιάσκο και ορισμένοι δεν θέλουν καν να εμπλακούν ξανά με την εκδήλωση.

Όπως ευθύνη έχει και όλος ο σύνδεσμος, αλλά και πλειοψηφία των αθλητικών συντακτών που ψηφίζει με κριτήριο το… ποιου το όνομα γνωρίζουν (γιατί το 90% δεν έχει σχέση με το αντικείμενο αν είναι εκτός ποδοσφαίρου και μπάσκετ και επιλέγει ανάμεσα σε άλλα 5-10 ονόματα που ξέρει λόγω συλλόγων ή σόσιαλ μίντια) με αποτέλεσμα να εκτίθενται…. ομαδικώς στα μάτια του κόσμου.

