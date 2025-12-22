Bραβεία ΠΣΑΤ: Καραλής και Πλευρίτου οι κορυφαίοι αθλητές για το 2025 – Η Εθνική πόλο γυναικών η κορυφαία ομάδα

Ως ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του 2025 ψηφίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής στα ετήσια βραβεία ΠΣΑΤ, αφήνοντας πίσω του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Στέφανο Ντούσκο.



Ο «Μανόλο» μέσα στο 2025 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, αλλά και το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Επίσης ήταν πρώτος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού.

Ο Ολυμπιονίκης άλτης έγινε ο πρώτος Έλληνας που ξεπέρασε τα 6μ στο επί κοντώ και μέσα στο 2025 ήταν σταθερά πάνω από αυτό το ύψος και έφτασε στα 6,08μ που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

«Ευχαριστώ πολύ τον ΠΣΑΤ, πριν από 10 χρόνια αναδείχθηκα κορυφαίος ανερχόμενος αθλητής. Πίσω μου υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει για εμένα. Θέλω να βελτιώνομαι, υπάρχει πίστη, οι άνθρωποί μου πιστεύουν σε εμένα, το σημαντικό είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή», είπε μεταξύ άλλων ο «Μανόλο».

«Τον ευχαριστώ που με επέλεξε να διαχειριστώ την αθλητική του σταδιοδρομία» είπε φανερά συγκινημένος ο πατέρας του κι ένας από τους προπονητές του, Χάρης Καραλής.

H Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια για το 2025

Η Ελευθερία Πλευρίτου ψηφίστηκε από τον ΠΣΑΤ ως η κορυφαία αθλήτρια της Ελλάδας για το 2025.





Η διεθνής πολίστρια οδήγησε την Εθνική ομάδα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης γράφοντας το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.





Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας που παίζει στην ουγγρική Φερεντσβάρος άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την αδελφή της και συμπαίκτριά της Βάσω Πλευρίτου αλλά και την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην πάλη, Μαρία Πρεβολαράκη.

Εθνική πόλο γυναικών η κορυφαία ομάδα για το 2025

Η Εθνική πόλο γυναικών ψηφίστηκε ως η κορυφαία του 2025 στην Ελλάδα στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ.





Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και ανέβηκε για 2η φορά μετά το 2011 στην κορυφή του κόσμου. Όλα τα κορίτσια και ο προπονητής της παρέλαβαν το βραβείο στην εκδήλωση του ΠΣΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Η ομάδα πόλο γυναικών άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την Εθνική πόλο ανδρών και την Εθνική μπάσκετ ανδρών.

