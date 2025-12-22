NBA-FIBA: Από τον Ιανουάριο αρχίζουν την από κοινού διερεύνηση για μια νέα επαγγελματική Λίγκα στην Ευρώπη

To NBA και η Διεθνής Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA) ανακοίνωσαν σήμερα (22/12) ότι τον ερχόμενο Ιανουάριο θα προχωρήσουν στην από κοινού διερεύνηση του πλαισίου για μια νέα, επαγγελματική, πανευρωπαϊκή λίγκα μπάσκετ ανδρών, συμπεριλαμβάνοντας υποψήφιες ομάδες και επενδυτικούς ομίλους στη διαδικασία ένταξης στη διοργάνωση.

Εκτός από κάποιες μόνιμες θέσεις, η νέα διοργάνωση θα προσφέρει κάθε χρονιά σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα ανά την Ευρώπη υπό την αιγίδα της FIBA, τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την πρόκριση με αξιοκρατικά κριτήρια, είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA, είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος της κάθε σεζόν. Η νέα διοργάνωση θα ευθυγραμμίσει το αγωνιστικό της πρόγραμμα με τα προγράμματα των εγχώριων πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, επιτρέποντας στους παίκτες να εκπροσωπούν τον σύλλογο και την εθνική τους ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής διοργάνωσης, το NBA και η FIBA σκοπεύουν επίσης να προσφέρουν οικονομική υποστήριξη και να αφιερώσουν πόρους στη διαρκή ανάπτυξη του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων πρωταθλημάτων, των ακαδημιών των ομάδων και τα υπάρχοντα προγράμματα του NBA και της FIBA για την ανάπτυξη ταλαντούχων παικτών, προπονητών και διαιτητών, σε κάθε επίπεδο του αθλήματος.

«Η πρόοδος στην υλοποίηση του κοινού αυτού project NBA-FIBA αποτελεί σπουδαίο νέο για την ευρωπαϊκή οικογένεια του μπάσκετ», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής. Για να συνεχίσει λέγοντας: «Η δομή της διοργάνωσης σέβεται τις αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου, προσφέροντας σε κάθε φιλόδοξο σύλλογο της ηπείρου ένα αξιοκρατικό μονοπάτι προς την κορυφή. Το πρότζεκτ έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνεται η βιωσιμότητα ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ και των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, των ομάδων, των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομοσπονδιών, δημιουργώντας ένα ντόμινο εξελίξεων που θα ωφελήσει σημαντικά τους φιλάθλους του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη».

«Οι συνομιλίες μας με διάφορους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη έχουν ισχυροποιήσει την πεποίθησή μας ότι η δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος στην ήπειρο αποτελεί τεράστια ευκαιρία», δήλωσε ο Επίτροπος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ και κατέληξε: «Μαζί με τη FIBA, προσβλέπουμε στη συνεργασία με υποψήφιες ομάδες και ιδιοκτησιακούς ομίλους που μοιράζονται το όραμά μας για τις δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη».

