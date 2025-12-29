search
29.12.2025 13:18

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Σέιμπεν Λι

29.12.2025 13:18
saben_lee‎‎_new

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά, καθώς δεν βρισκόταν στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά και την άφιξη του Μόντε Μόρις.

Σε 11 αγώνες στη φετινή Euroleague, ο 26χρονος άσος έχει 3.4 πόντους (44.4% δίποντο, 36.4% τρίποντο, 81.8% βολές) και 1.4 ασίστ ανά 11:24.

Ο Σέιμπεν Λι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Euroleague, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Εφές Αναντολού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

