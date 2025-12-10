search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 00:23
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 23:43

Στον Ολυμπιακό ο ΝΒΑερ Μόντε Μόρις

10.12.2025 23:43
Morris osfp

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από απόψε (10/12) ο Μόντε Μόρις. Ο 30χρονος Αμερικανός ΝΒΑερ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο έχει ισχύ έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού τον πόιντ γκαρντ που έψαχνε και έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του. 

Ο Ολυμπιακός κινείται έντονα για την απόκτηση και ψηλού, που θα παίζει τόσο στο «4» όσο και στο «5».

Στη σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρεται: 

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόντε Μόρις.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες
–       2017-2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
–       2017-2022 Denver Nuggets
–       2022-2023 Washington Wizards
–       2023-2024 Detroit Pistons
–       2023-2024 Minnesota Timberwolves
–       2024-2025 Phoenix Suns
–       2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο
–       First-Team All-Big 12 (2017)
–       2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)»

Διαβάστε επίσης:

Ο Πολ Πογκμπά επενδύει στην ομάδα αγώνων καμήλας της Σαουδικής Αραβίας και στοχεύει στην «αναβάθμιση του αθλήματος»

Ταλαιπωρία για την αποστολή του Ολυμπιακού: Έπιασε πάγος στα φτερά του αεροπλάνου 

Champions League: Μεγάλο «διπλό» η Λίβερπουλ στο Μιλάνο, νίκες για Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, στην 8άδα Τότεναμ και Αταλάντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
haaland real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Πρώτη και αήττητη στους «16» η Άρσεναλ, η Σίτι «άλωσε» το Μπερναμπέου κι έβαλε στα… σχοινιά τον ο Αλόνσο

trump ypnos new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, αλλά «δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας»

fylaki agiou stefanou
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Τραυματισμός 32χρονου κρατουμένου

TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πώς ο Τραμπ κήρυξε Ψυχρό Πόλεμο στην Ευρώπη

Morris osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Ολυμπιακό ο ΝΒΑερ Μόντε Μόρις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 00:21
haaland real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Πρώτη και αήττητη στους «16» η Άρσεναλ, η Σίτι «άλωσε» το Μπερναμπέου κι έβαλε στα… σχοινιά τον ο Αλόνσο

trump ypnos new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους, αλλά «δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας»

fylaki agiou stefanou
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέο αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Τραυματισμός 32χρονου κρατουμένου

1 / 3