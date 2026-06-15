Η MG φέρνει το μέλλον στο Goodwood Festival of Speed 2026 με εντυπωσιακά πρωτότυπα, ρομπότ και νέες τεχνολογίες!

Η MG επιστρέφει δυναμικά στο Goodwood Festival of Speed 2026 (9-12 Ιουλίου), παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό περίπτερο που συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με το όραμα της μάρκας για το μέλλον της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η παγκόσμια πρεμιέρα δύο νέων ηλεκτρικών πρωτοτύπων, που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη φιλοσοφία και τη μελλοντική κατεύθυνση της MG.

Ένα νέο ηλεκτρικό hatchback κατηγορίας B – που αναμένεται να ενταχθεί στην παραγωγή το 2027 – και ένα προηγμένο concept car έρχονται να δώσουν μια δυναμική πρώτη γεύση της επόμενης ημέρας της μάρκας.

Τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 11:00 π.μ. από τον Αντιπρόεδρο Παγκόσμιου Σχεδιασμού της MG, Jozef Kaban, με επιπλέον υλικό και πληροφορίες να ακολουθούν άμεσα.

Παράλληλα, η MG μετατρέπει το περίπτερό της σε έναν ζωντανό χώρο εμπειρίας, παρουσιάζοντας διαδραστικές εφαρμογές ρομποτικής τεχνολογίας που αναδεικνύουν το πώς η καινοτομία μπορεί να γίνει πιο προσιτή και κατανοητή για όλους.

Το κοινό θα ανακαλύψει από κοντά τη νέα εποχή εξηλεκτρισμού της MG, με πρωταγωνιστή το ολοκαίνουργιο 7θέσιο SUV MGS9 PHEV, πλαισιωμένο από τα MG4 EV Urban, MG IM5, ZS Max Hybrid+, HS PHEV+ και το εντυπωσιακό ηλεκτρικό roadster MG Cyberster.

Η δράση κορυφώνεται στη θρυλική ανάβαση του Goodwood, όπου τα MGS9 PHEV, MGS6 EV και Cyberster επιδεικνύουν δυναμικά τις επιδόσεις τους, αναδεικνύοντας το μέλλον της Plug-in Hybrid και ηλεκτρικής οδήγησης.

Ανακαλύψτε τη συναρπαστική γκάμα μοντέλων της MG, εξερευνήστε τις καινοτόμες τεχνολογίες και βρείτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει ιδανικά στις ανάγκες και τον σύγχρονο τρόπο ζωής σας στο https://mgmotor.gr/.

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