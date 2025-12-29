search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

29.12.2025

All Star Game 2026: Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή ο Αντετοκούνμπο

29.12.2025 21:54
Γνωστά έγιναν τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το NBA All Star Game 2026, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς να βρίσκονται στην κορυφή σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, στην Ανατολή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιγουράρει στην κορυφή με 1.192.296 ψήφους, ενώ την πρωτιά στη Δύση -και σε ολόκληρη τη Λίγκα- κατέχει ο Λούκα Ντόντσιτς με 1.249.518.

Υπενθυμίζεται ότι το 50% των ψήφων προέρχεται από τους οπαδούς, ένα 25% από τους παίκτες του ΝΒΑ, και το άλλο 25% από μια επιτροπή Μέσων Ενημέρωσης, που επιλέγει πέντε παίκτες σε κάθε περιφέρεια.

Το All-Star Game 2026 θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου στο «Intuit Dome» του Λος Άντζελες.

1 / 3