Σερβία: Ξυλοκόπησαν πάνω στο ρινγκ τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά αφού κέρδισε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή (videos)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα kickboxing στη Σερβία, μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά και τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά, στην πόλη Νόβι Πάζαρ.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο, μέλη από την ομάδα του Κιτσάρα μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή, όταν εκείνος κέρδισε με νοκ άουτ.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο αδερφός του Σέρβου μαχητή γρονθοκόπησε τον Τσουκαλά στο πρόσωπο τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.

Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθεί γενική σύρραξη.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού.

Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο του Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις.

Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους και πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στην Ελλάδα.

