Σκόραρε με την πλάτη ο Ρονάλντο και έφτασε τα 957 γκολ – Συνεχίζει το κυνήγι των 1000 (Video)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε ξανά δίχτυα με τη φανέλα της Αλ Νασρ, αυτή τη φορά με έναν… απρόσμενο τρόπο, σκοράροντας με την πλάτη στο ισόπαλο 2-2 απέναντι στην Αλ Ετιφάκ για τη Saudi Pro League.

Το τέρμα αυτό ήταν το υπ’ αριθμόν 957 στην τεράστια καριέρα του Πορτογάλου σούπερ σταρ, που συνεχίζει ακάθεκτος την αντίστροφη μέτρηση για το ορόσημο των 1000 γκολ.

Γκολ με… υπογραφή τύχης και ιστορίας

Το γκολ σημειώθηκε στο 67ο λεπτό, με το σκορ στο 1-1, όταν ο Ζοάο Φέλιξ επιχείρησε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει την πορεία της, όμως η επαφή άλλαξε την τροχιά της και κατέληξε στα δίχτυα του Σλοβάκου τερματοφύλακα Μάρεκ Ρόντακ, που δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Παρά το τυχερό της φάσης, ο CR7 πανηγύρισε έξαλλα το γκολ, δείχνοντας πως κάθε τέρμα – ανεξαρτήτως τρόπου – τον φέρνει πιο κοντά στον μεγάλο του στόχο: τα 1000 επαγγελματικά γκολ, με 43 ακόμη να απομένουν.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Στάδιο Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Φαχντ, στο τελευταίο παιχνίδι της Αλ Νασρ για το έτος, με το τελικό 2-2 να σηματοδοτεί την πρώτη βαθμολογική απώλεια της ομάδας του Ρονάλντο στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, μετά από 10 διαδοχικές νίκες.

