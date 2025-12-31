search
31.12.2025 15:27

Ρομπέρτο Κάρλος: «Είμαι καλά και υπό παρακολούθηση» – Νοσηλεύεται ύστερα από επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

31.12.2025 15:27
robero carlos 7765- new

«Είμαι καλά και υπό παρακολούθηση». Δήλωση στην ισπανική εφημερίδα «AS» του Ρομπέρτο Κάρλος που νοσηλεύεται μετά από επέμβαση στην καρδιά.

 Ο διάσημος Βραζιλιάνος-και πρεσβευτής της Ρεάλ Μαδρίτης, πρώην αμυντικός, νοσηλεύεται  στη Βραζιλία μετά από διάγνωση καρδιακού προβλήματος και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν λόγω επιπλοκών κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

 Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ισπανική εφημερίδα AS,  ενώ βρισκόταν για διακοπές στην πατρίδα του, ο πρώην παίκτης ζήτησε ιατρική βοήθεια αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο πόδι του, όπου εντοπίστηκε ένας μικρός θρόμβος αίματος. 

Μια μαγνητική τομογραφία πλήρους απεικόνισης φέρεται να έδειξε ότι η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά, οδηγώντας σε άμεση νοσηλεία για καθετηριασμό. Η χειρουργική επέμβαση, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά, κατέληξε να διαρκέσει σχεδόν τρεις ώρες. Παρά ταύτα, η επέμβαση θεωρήθηκε επιτυχής. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι εκτός κινδύνου, αλλά παραμένει νοσηλευόμενος για παρακολούθηση για τις επόμενες δύο ημέρες.

 Αυτό ήταν το δεύτερο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο Ρομπέρτο Κάρλος το 2025. Τον Απρίλιο, αναγκάστηκε να αναβάλει ένα ταξίδι στο Νεπάλ, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη Super League του Νεπάλ. Εκείνη την εποχή, οι διοργανωτές της εκδήλωσης ανέφεραν ότι ο Βραζιλιάνος είχε υποστεί «αιφνίδια ασθένεια».

Η επίσκεψη τελικά επαναπρογραμματίστηκε και ο Ρομπέρτο Κάρλος έφτασε στο Κατμαντού λίγες μέρες αργότερα, παρακολουθώντας κανονικά τους τελικούς της διοργάνωσης.

 Στα 52 του χρόνια, ο Ρομπέρτο Κάρλος θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν πρωταθλητής Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας το 2002 και κέρδισε το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.

