Ανασκόπηση: Ο θαυμαστός κόσμος των σπορ το 2025 – Από τις εθνικές επιτυχίες σε μπάσκετ, πόλο και στίβο στον Ντουπλάντις και τον Λάντο Νόρις

Το 2025 κάνει τα τελευταία του… βήματα πριν πάρει θέση στην ιστορία. Κουβαλώντας μαζί του ιστορίες και ανθρώπους.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει την αθλητική ανασκόπηση στον κόσμο σε όλα τα σπορ, μέσα από πρόσωπα, γεγονότα, διοργανώσεις που «σημάδεψαν» το 2025.

Από υδατοσφαίριση και μπάσκετ οι εθνικές επιτυχίες

Η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Κόσμου τον Ιούλιο του 2025, επικρατώντας 12-9 της Ουγγαρίας στον τελικό.

Η εθνική μπάσκετ ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, νικώντας τη Φινλανδία στον μικρό τελικό (92-89). Αυτή ήταν η πρώτη επιστροφή της ομάδας στο βάθρο της διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια.

H εθνική υδατοσφαίρισης νεανίδων κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Σεπτέμβριο του 2025, χάνοντας 10-9 στον τελικό από την Ισπανία.

Καραλής, Ντούσκος, Τεντόγλου, Πετρούνιας, Τζένγκο και Κουγιουμτσίδης

Ο Εμμανουήλ Καραλής (Άλμα επί κοντώ) ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της χρονιάς:

-Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Άπελντοορν.

-Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο και στο Παγκόσμιο Κλειστού στο Νανζίνγκ.

-Εθνικό ρεκόρ με άλμα στα 6,08μ. (4ος όλων των εποχών παγκοσμίως) ενώ ξεπέρασε τα 6 μέτρα σε 11 διαφορετικούς αγώνες μέσα στο έτος.

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στην Σανγκάη. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, έκοψε πρώτος το «νήμα» του τερματισμού, μετά από έξι λεπτά, 36 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά. Επίσης πήρε και το ασημένιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Πλόβντιβ.

Ο Μιλτιάδης Τεντόγλου (Άλμα εις μήκος) παρέμεινε στην παγκόσμια ελίτ σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2025 με άλμα στα 8,46μ. στη Μαδρίτη. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο.

Ιστορία έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος κατέκτησε το 8ο χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Λειψία της Γερμανίας. Με 14,400 βαθμούς, μοιράστηκε την πρώτη θέση με τον Τούρκο Αδέμ Ασίλ.

Ο Πετρούνιας έγινε ο μοναδικός σε ολόκληρη την Ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων Ενόργανης Γυμναστικής που έχει κατακτήσει δέκα μετάλλια στο ίδιο αγώνισμα, ενώ έγινε ο μοναδικός με οκτώ χρυσά μετάλλια, αλλά και ο πρώτος αθλητής στα 70 χρόνια Ιστορίας του θεσμού από το 1955 μέχρι σήμερα, ο οποίος φτάνει σε διψήφιο αριθμό μεταλλίων στο ίδιο αγώνισμα.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε History Maker of the Year.

Επίσης, η Ελίνα Τζένγκο κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της το διαμάντι στον τελικό της σειράς Diamond League, κάτι που στο παρελθόν έχουν καταφέρει οι Στεφανίδη, Τεντόγλου και Κυριακοπούλου.

Οι εικόνες των γυναικών

Η χρονιά ήταν γεμάτη με διαχρονικές εικόνες γυναικών στον αθλητισμό, σημαδεύτηκε όμως επίσης από νέες αφίξεις, μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό και μεγαλύτερη διαφημιστική απήχηση, δημιουργώντας ένα κύμα δυναμικής στον γυναικείο αθλητισμό ενόψει του 2026, όπως αναφέρει σε ανασκόπησή του το Reuters.

Το πρώτο Μουντιάλ Συλλόγων, ο Ντεμπελέ και η Μπονμάτι

Έχοντας περιγράψει το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με 32 ομάδες ως μια «τρομακτική επιτυχία» με 2,4 εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν το καλοκαιρινό τουρνουά στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 81.000 στον τελικό στον οποίο η Τσέλσι νίκησε την Παρί Σεν Ζερμέν, δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για το επερχόμενο Μουντιάλ (11/6-18/7)

των 48 χωρών.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ που βοήθησε την Παρί Σεν Ζερμέν να πετύχει τους στόχους της, κυρίως το μεγαλύτερό όνειρό της, την κατάκτηση του Champions League (5-0 την Ίντερ στον τελικό) πήρε τη «Χρυσή Μπάλα» στους άνδρες και η Αϊτάνα Μπονμάτι της Μπαρτσελόνα εξασφάλισε μια τρίτη συνεχόμενη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών.

Η λάμψη Μόντο και Σίντνεϊ και το σύννεφο του ντόπινγκ

Οι φίλαθλοι στο Στίβου -και όχι μόνο- παρακολούθησαν μερικές εκπληκτικές επιδόσεις μέσα όμως σε ένα συνηθισμένο -πλέον- καταθλιπτικό φόντο ντόπινγκ που αφήνει όλους αβέβαιους αν πρέπει να χειροκροτήσουν ή να στεναχωρηθούν.

Το τρίτο παγκόσμιο πρωτάθλημα σε τέσσερα χρόνια, η 20ή έκδοσή του στο Τόκιο παρουσίασε έδωσε μια σχεδόν συνεχή ροή λαμπρών επιδόσεων και απίστευτων τερματισμών και χάρισε μετάλλια σε 53 έθνη.

Ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις έλαμψε ξανά στη μεγαλύτερη σκηνή, σημειώνοντας το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ του στο επί κοντώ, ενώ η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν, έχοντας κάνει ό,τι μπορούσε στα 400 μέτρα μετ’ εμποδίων, άλλαξε… βγάζοντας τα εμπόδια και έσβησε το 42χρονο ρεκόρ πρωταθλήματος της Γιάρμιλα Κρατοτσβίλοβα.

Η πρώτη φορά των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (Oklahoma City Thunder), με επικεφαλής τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, κέρδισαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, πιο γνωστός ως «SGA», έδειξε υπομονή στις σφιχτές κατοχές και η ικανότητά του να οδηγεί την ομάδα έγινε μια καθοριστική εικόνα των playoffs, καθώς οι Θάντερ νίκησαν τους Ιντιάνα Πέισερς (Indiana Pacers) σε μια συναρπαστική σειρά επτά αγώνων.

Η νεανική ηλικία και το βάθος της Οκλαχόμα Σίτι την τοποθετούν σε καλή θέση για να σηκώσει το τρόπαιο Larry O’Brien για τα επόμενα χρόνια.

Γερμανοί, Βέλγιο, Φενέρμπαχτσε

O… κόσμος του μπάσκετ τo 2025 σημαδεύτηκε επίσης την κυριαρχία της Γερμανίας στους άνδρες και του Βελγίου στις γυναίκες στο Eurobasket και εκείνη της Φενέρμπαχτσε στην Euroleague.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς γιόρτασε τα 41 του χρόνια, ενώ η «μετακίνηση-βόμβα» δεν ήταν άλλη από εκείνη του Λούκα Ντόντσιτς.

Η πρώτη φορά του Νόρις και το νταμπλ της McLaren

Ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις, αναδείχθηκε το 2025 για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής, τερματίζοντας την τετραετή κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και οδηγώντας την F1 σε μια νέα εποχή. Ο τίτλος δεν ήρθε εύκολα για τον 26χρονο, κάνοντας ένα μεγάλο όνειρο πραγματικότητα σε μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα, με τις νίκες να συνοδεύονται επίσης από λάθη και ατυχίες σε μια τριμερή μάχη.

Η McLaren έχει κερδίσει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών και φέτος έκανε το νταμπλ με τους τίτλους ομάδας και οδηγών για πρώτη φορά από το 1998.

Η F1, που πρόκειται να επεκταθεί σε 11 ομάδες με την άφιξη της Cadillac, έχει μια νέα γενιά κινητήρων.

Η απόλυτη κυριαρχία αστέρων στην κολύμβηση, ιστορική χρονιά για Ελλάδα και Ισπανία στην υδατοσφαίριση

Το 2025 στην κολύμβηση σημαδεύτηκε από την απόλυτη κυριαρχία αστέρων όπως ο Λεόν Μαρσάν και η Σάμερ ΜάκΙντος, καθώς και από μια σειρά νέων παγκόσμιων ρεκόρ που επιβεβαίωσαν την εξέλιξη του αθλήματος.

Το 2025 ήταν μια ιστορική χρονιά για την παγκόσμια υδατοσφαίριση, με την Ελλάδα και την Ισπανία να κυριαρχούν στις διεθνείς διοργανώσεις σε γυναίκες και άνδρες.

Ιταλική κυριαρχία στο βόλεϊ

Το 2025 υπήρξε μια ιδιαίτερη χρονιά για το παγκόσμιο, με την Ιταλία να κυριαρχεί σε διεθνές επίπεδο, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Έτσι η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα μετά τη Σοβιετική Ένωση και το 1960, που κατέχει ταυτόχρονα τον παγκόσμιο τίτλο σε άνδρες και γυναίκες.

Μονοπώλησαν Αλκαράθ-Σίνερ, οι γυναίκες μοιράστηκαν τα φώτα της δημοσιότητας

Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιάννικ Σίνερ μετέτρεψαν το 2025 σε μια συναρπαστική αναμέτρηση ανταγωνισμού για την κυριαρχία στο τένις, κατακτώντας τα Grand Slam για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ στο παιχνίδι γυναικών υπήρξε βάθος και δράμα με τέσσερις διαφορετικές πρωταθλήτριες –Μάντισον Κις, Κοκό Γκοφ, Ίγκα Σβιάτεκ, Αρίνα Σαμπαλένκα– στα μεγάλα τουρνουά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έλαμψε με τον 100ό τίτλο της καριέρας του στη Γενεύη και τον 101ο στην Αθήνα.

Ο Μέσι στην κορυφή του MLS

Η Ίντερ Μαϊάμι, εμπνευσμένη από τον Λιονέλ Μέσι, κατέκτησε το πρώτο MLS Cup της ομάδας. Ο θρύλος της Αργεντινής, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, και έδωσε δύο ασίστ στο τέλος για να βοηθήσει στη νίκη επί των Βανκούβερ Γουάιτκαπς με 3-1 στον τελικό, εντάχθηκε στο Μαϊάμι το 2023.

Η αναμέτρηση του Πόγκατσαρ

Ο Ταντέι Πόγκατσαρ συνέχισε την αναμέτρηση με την ιστορία της ποδηλασίας, κατακτώντας ένα τέταρτο τίτλο στο Tour de France.

Ο ποδηλάτης των ΗΑΕ έλεγξε τη γενική κατάταξη με σαφήνεια, επιβλήθηκε στα ψηλά βουνά και έκλεισε τον αγώνα κερδίζοντας την τελευταία ατομική χρονομέτρηση.

Αυτοί που έφυγαν

Από τον «στρατηγό» Μίμη Δομάζο, τον Τάκη Οικονομόπουλο και τον Ανδρέα Σταματιάδη στον Ντιόγκο Ζότα, τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, τον Ζόρζε Κόστα και τον Ντένις Λόου, από τον Γιώργο Ρουμπάνη, στον Τζορτζ Φόρμαν, τον Λέο Μπενάκερ, τον Νικόλα Πιετραντζέλι και τον Έλντεν Κάμπελ, αυτοί είναι μερικοί από εκείνους που «έφυγαν» το 2025.

Διαβάστε επίσης:

Ρομπέρτο Κάρλος: «Είμαι καλά και υπό παρακολούθηση» – Νοσηλεύεται ύστερα από επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

«Δεν περίμεναν ότι θα κερδίσω και έχασαν την ψυχραιμία τους» – Τι είπε ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία (Video)

Μικάελ Σουμάχερ: To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του, 12 χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα