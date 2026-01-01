Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αποσυρθεί από το τένις

Μια δύσκολη αγωνιστική χρονιά είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος τενίστας, μιλώντας στο United Cup στο Περθ, αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αποσυρθεί, λόγω των τραυματισμών.

«Υπήρξαν στιγμές που πραγματικά φοβήθηκα. Μετά το US Open δεν μπορούσα καν να περπατήσω για δύο ημέρες. Εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά το μέλλον σου. Το μεγαλύτερο ερώτημα ήταν αν μπορώ να τελειώσω έναν αγώνα χωρίς να πονάω. Αυτό σε φθείρει ψυχολογικά. Όταν δεν ξέρεις αν θα αντέξει το σώμα σου, όλα γίνονται πιο δύσκολα», είπε χαρακτηριστικά.

«Η προετοιμασία πήγε πολύ καλά. Για πρώτη φορά μετά από καιρό ένιωσα ότι μπορώ να δουλέψω χωρίς περιορισμούς. Το σημαντικότερο για μένα είναι να μπορώ να τελειώνω τους αγώνες χωρίς πόνο. Αυτό από μόνο του αλλάζει τα πάντα», πρόσθεσε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη συμμετέχουν στην ελληνική αποστολή στο United Cup.

