Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι σκέψεις για απόσυρση από το τένις που σόκαραν – Οι τραυματισμοί, η αρνητική δημοσιότητα και η ψυχική κόπωση

Η εξομολόγηση του Στέφανος Τσιτσιπάς ότι σκέφτηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να σταματήσει το τένις αιφνιδίασε. Μπορεί να μην είναι εδώ και καιρό το «χρυσό παιδί» του παγκόσμιου μπάσκετ, καθώς έχει βρεθεί πλέον εκτός δεκάδας (στο Νο34 τώρα, ενώ είχε φτάσει στο Νο3 το 2021) και να γίνεται 28 χρονών φέτος, ωστόσο παραμένει ανταγωνιστικός και στην ελίτ του παγκόσμιου τένις.

Δεν είναι δηλαδή ότι έχει κλείσει τον κύκλο του ή βρίσκεται σε μεγάλη ηλικία – για παράδειγμα ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι 38 ετών και παραμένει στα court, όπως και άλλοι σημαντικοί αθλητές της ρακέτας. Πίσω όμως από τα φώτα, τα τρόπαια και τα εκατομμύρια, υπάρχει μια πραγματικότητα λιγότερο λαμπερή – και σαφώς πιο βαριά.

Ένα σώμα σε διαρκή δοκιμασία

Τα τελευταία χρόνια, η καριέρα του Τσιτσιπά συνοδεύεται από μια σχεδόν μόνιμη υποσημείωση: τραυματισμοί. Ο δεξιός καρπός, το πιο κρίσιμο «εργαλείο» για έναν τενίστα, τον ταλαιπώρησε έντονα, επηρεάζοντας όχι μόνο τη συμμετοχή του σε τουρνουά αλλά και την ίδια του την τεχνική. Αλλαγές σε ρακέτες, προσαρμογές στο παιχνίδι, αγώνες με πόνο – όλα αυτά έγιναν μέρος της καθημερινότητας.

Πέρα από τους “ορατούς” τραυματισμούς, υπήρχαν και εκείνοι που δεν γράφονται εύκολα στα δελτία τύπου: ενοχλήσεις στη μέση, στους προσαγωγούς, μικροπροβλήματα που δεν σε κρατούν εκτός, αλλά σε εμποδίζουν να αγωνιστείς στο 100%. Στο κορυφαίο επίπεδο, αυτό το 10% διαφοράς αρκεί για να μετατρέψει μια νίκη σε αποκλεισμό.

Η ψυχική κόπωση ενός μοναχικού αθλήματος

Το τένις δεν συγχωρεί. Δεν υπάρχει πάγκος, δεν υπάρχει αλλαγή, δεν υπάρχει συμπαίκτης να «κουβαλήσει» το βάρος. Κάθε κακή μέρα, κάθε λάθος, κάθε πτώση απόδοσης εκτίθεται σε κοινή θέα. Για έναν παίκτη που από τα 18 του βρέθηκε στο παγκόσμιο προσκήνιο, η πίεση δεν είναι απλώς αγωνιστική – είναι διαρκής και πολυεπίπεδη.

Ο ίδιος έχει μιλήσει για περιόδους burnout, για στιγμές που η χαρά του παιχνιδιού χάθηκε, για την αίσθηση ότι παλεύει περισσότερο με τον εαυτό του παρά με τον αντίπαλο απέναντι στο φιλέ. Και όταν αυτή η ψυχική κόπωση συνδυάζεται με έναν τραυματισμένο οργανισμό, τότε οι σκέψεις γίνονται πιο σκοτεινές – ακόμη και για έναν πρωταθλητή.

Μια καριέρα σε μόνιμη ένταση

Σε όλη σχεδόν τη διαδρομή του στο επαγγελματικό τένις, ο Τσιτσιπάς δεν είχε να διαχειριστεί μόνο την πίεση των αποτελεσμάτων. Είχε να ζει και με μια διαρκή ένταση, που συχνά έβγαινε προς τα έξω. Αντιπαραθέσεις με άλλους αθλητές, δημόσια ή υπόγεια επεισόδια στα court, αλλά και συγκρούσεις εντός του πιο στενού του κύκλου, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σχέση του με τον πατέρα και επί χρόνια προπονητή του.

Οι στιγμές αυτές, καταγεγραμμένες από τις κάμερες και σχολιασμένες εξονυχιστικά, πρόσθεσαν ένα ακόμη βάρος. Όταν η οικογενειακή δυναμική μεταφέρεται στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικού αθλητισμού, τα όρια θολώνουν: ρόλοι συγχέονται, εντάσεις διογκώνονται και η ψυχική φθορά γίνεται αναπόφευκτη. Για έναν αθλητή που μεγάλωσε μέσα στο τένις, χωρίς ουσιαστική απόσταση από αυτό, η πίεση δεν τελειώνει ποτέ – ούτε καν εκτός γηπέδου.

Η φθορά της συνεχούς (και αρνητικής) δημοσιότητας

Σε αντίθεση με άλλους τενίστες, ο Τσιτσιπάς δεν ήταν ποτέ «αόρατος». Οι δημόσιες τοποθετήσεις του, η έντονη παρουσία στα social media, οι συζητήσεις γύρω από την προσωπική του ζωή και τις επιλογές του δημιούργησαν ένα περιβάλλον μόνιμης έκθεσης. Κάθε ήττα αναλύεται, κάθε δήλωση σχολιάζεται, κάθε σύγκρουση μεγεθύνεται.

Η δημοσιότητα, από σύμμαχος, μετατρέπεται συχνά σε πρόσθετο βάρος. Και όταν τα αποτελέσματα δεν συμβαδίζουν με τις προσδοκίες, η κριτική γίνεται πιο σκληρή – συχνά δυσανάλογη με την πραγματικότητα. Και η δημοσιότητα λειτουργεί αρνητικά.

Τα χρήματα δεν αγοράζουν την αντοχή

Ένα επιχείρημα που ακούγεται συχνά είναι απλό: «έχει ήδη βγάλει αρκετά χρήματα». Και είναι αλήθεια. Τα έσοδα του Τσιτσιπά από έπαθλα και χορηγίες του εξασφαλίζουν οικονομική ανεξαρτησία για μια ζωή. Όμως τα χρήματα δεν θεραπεύουν τραυματισμούς, δεν απομακρύνουν τον πόνο, δεν σβήνουν τη συσσωρευμένη ψυχική ένταση.

Ακριβώς αυτή η οικονομική ασφάλεια είναι που κάνει τις σκέψεις απόσυρσης πιο «εφικτές». Όταν δεν παίζεις για την επιβίωση, αλλά για την υπέρβαση, τότε το ερώτημα αλλάζει: αξίζει το τίμημα;

Υπολογίζεται πάντως ότι ο Τσιτσιπάς έχει συγκεντρώσει πάνω από $35 εκατ. σε έπαθλα από τουρνουά σε όλη του την επαγγελματική καριέρα (singles & doubles) — ποσό που τον κατατάσσει ψηλά στη λίστα όλων των εποχών για τενίστες.

Οι εκτιμήσεις των οικονομικών του ποικίλλουν, αλλά η καθαρή του περιουσία (net worth) υπολογίζεται περίπου στα $25 – $30 εκατ. το 2025, λαμβάνοντας υπόψη και συμφωνίες χορηγιών με εταιρείες όπως Adidas, Rolex, Wilson, Red Bull κ.ά., πέρα από τα έπαθλα.

Όχι τέλος, αλλά καμπή

Η αποκάλυψη δεν σηματοδοτεί μια επικείμενη απόσυρση. Σηματοδοτεί όμως μια καμπή. Έναν αθλητή που επανεξετάζει τη σχέση του με το άθλημα, που προσπαθεί να βρει νέες ισορροπίες σε ένα περιβάλλον που τον δοκίμασε σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά από πολύ νωρίς.

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, η μεγαλύτερη μάχη αυτή τη στιγμή δεν δίνεται σε κάποιο court. Δίνεται στο εσωτερικό του. Και ίσως, για πρώτη φορά, το αποτέλεσμα αυτής της μάχης να είναι πιο καθοριστικό από οποιονδήποτε τίτλο.

