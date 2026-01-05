Ράνια Θρασκιά: Αν υπάρχει ένα πρόσωπο της τηλεόρασης που δεν θα ξεχαστεί, αυτό θα είναι ο Γιώργος Παπαδάκης

Στη θλίψη έχει βυθιστεί ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, 5/1, μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη.

Η Ράνια Θρασκιά, που στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον εκλιπόντα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την αιφνίδια απώλεια του δημοσιογράφου, με την ίδια να ξεσπά σε κλάματα on air, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε αρχικά για τον αποχαιρετισμό του Γιώργου Παπαδάκη στο τηλεοπτικό κοινό, πριν από μερικούς μήνες: «Σκεφτόμουν ότι τι ωραία που ήταν εκείνη η μέρα, με αυτόν τον αποχαιρετισμό που ήταν πραγματικά βαρύς και κλαίγαμε, εγώ είχα κανονικά το μαντήλι μου στο χέρι. Γιατί βλέπεις την πορεία ενός ανθρώπου, που είναι πραγματικά συγκλονιστική και αξιοθαύμαστη, αλλά, ταυτόχρονα, όλους μας, μάς ακουμπά και ένα κομμάτι της δικής μας στιγμής στον χρόνο εκείνον. Οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ έντονο και δυνατό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι είχα αποχαιρετήσει το κομμάτι που θ’ απευθυνόμουν εγώ για εκείνον».

Συγκινημένη η Ράνια Θρασκιά για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στο πώς ενημερώθηκε για τον θάνατο του πρώην συνεργάτη της. Όπως είπε, όταν άρχισαν να χτυπούν επίμονα τα τηλέφωνα, η πρώτη της σκέψη ήταν ότι επρόκειτο για κάποια νέα επαγγελματική κίνηση του Γιώργου Παπαδάκη.

«Τώρα, όταν χθες άρχισαν να χτυπάνε απανωτά τα τηλέφωνα και δεν μπορούσα να καταλάβω, ήμουν σε μια στιγμή που δεν μπορούσα να τα σηκώσω, λέω τι έχει γίνει; Και σηκώνω ένα πρώτο τηλέφωνο και μου λένε “για τον Παπαδάκη σάς παίρνουμε”. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι… κάνει καινούργια εκπομπή», είπε η Ράνια Θρασκιά και ξέσπασε σε κλάματα.

«Και μετά… Για κλάσματα δευτερολέπτου σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα τηλέφωνα δεν είναι για να με καλέσουν σε εκπομπή. Είναι για να μου πουν κάτι προφανώς. Καταλαβαίνω ότι το πένθος είναι ασήκωτο για τους δικούς του ανθρώπους. Η ζωή όλων μας θα συνεχιστεί, και σε ένα πράγμα έκανε λάθος, που τον άκουγα πριν σε εσάς, ότι θα ξεχαστούν τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Κάποια πρόσωπα της τηλεόρασης, ειδικά στην Ελλάδα, δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Και αν ένας σίγουρα, με το χέρι στη φωτιά όλοι μας θα λέγαμε, αν μας ρωτούσαν στον δρόμο, ότι αυτός δεν θα ξεχαστεί, θα ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης», πρόσθεσε η ίδια.

Διαβάστε επίσης:

Μεταεορταστικές χαλαρές πτήσεις τηλεθέασης στα κανάλια την Παρασκευή (2/1) – Νέο limit up από το ΕΡΤNews

Τζίμι Κίμελ στην Ένωση Αμερικανών Κριτικών: Ευχαριστούμε τον Τραμπ, χάρη στα γελοία που κάνει κάθε μέρα, κερδίσαμε το βραβείο

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη