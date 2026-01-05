search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:37
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 14:23

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

05.01.2026 14:23
papadakis-giorgos-new

Με οδύνη και ειλικρινή -όπως σημειώνει- σεβασμό, η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

«Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση» τονίζει σε ανακοίνωσή της που εξέδωσε σήμερα (5/1) με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου έπειτα από οξύ έμφραγμα.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αισθάνεται την ανάγκη να αποτίνει φόρο τιμής στον δημοσιογράφο έναν εκ των κορυφαίων τηλεοπτικών παρουσιαστών, έναν ευαίσθητο άνθρωπο.

Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση.

Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με οδύνη και ειλικρινή σεβασμό τον Γιώργο Παπαδάκη».

Διαβάστε επίσης:

Η Μαρία Καρυστιανού σήμερα στο Κontra – Aπαντάει στο αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές

ΣΚΑΪ: Ραδιοφωνικό δίδυμο αθλητικογράφων θα παρουσιάζει το «Beat My Guest» – Πρεμιέρα την ερχόμενη Δεύτερα (12/1)

«Αναντικατάστατος» – Οι πρωινές εκπομπές αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο μεταφέρεται με χειροπέδες, σε δικαστήριο του Μανχάταν – Δείτε live εικόνα

kimmel-vraveio
MEDIA

Τζίμι Κίμελ: Με γραπτή ομιλία – σεντόνι και «βέλη» κατά του Τραμπ αποδέχθηκε το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Κριτικών

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

ZELENSKY_Maliuk
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαρινάκης συνέκρινε τις κατηγορίες για ευθύνες της ΕΛΑΣ για το μποτιλιάρισμα στις εθνικές οδούς με το… ξυλόλιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 14:36
ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο μεταφέρεται με χειροπέδες, σε δικαστήριο του Μανχάταν – Δείτε live εικόνα

kimmel-vraveio
MEDIA

Τζίμι Κίμελ: Με γραπτή ομιλία – σεντόνι και «βέλη» κατά του Τραμπ αποδέχθηκε το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Κριτικών

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

1 / 3