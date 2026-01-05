«Αναντικατάστατος» – Οι πρωινές εκπομπές αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη (Videos)

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε το απόγευμα της Κυριακής (4/1) η είδηση πως ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή στα 74 του χρόνια ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Συνάδελφοι, πολιτικοί, άνθρωποι των ΜΜΕ, αλλά και πλήθος πολιτών έχουν γεμίσει τα social media, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που για δεκαετίες καλημέριζε χιλιάδες οικογένειες από τη μικρή οθόνη.

Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το κλίμα στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής, με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού να λένε συγκινημένοι το δικό τους αντίο στον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1.

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο Παναγιώτης Στάθης, με την Άννα Λιβαθυνού να παίρνει τον λόγο σημειώνοντας:

«Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά».

«Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν μαζί με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το “Καλημέρα Ελλάδα” θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης. Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες» συμπλήρωσε συντετριμμένος ο Παναγιώτης Στάθης, ενώ προβλήθηκε κι ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο για τη μακρόχρονη πορεία του αείμνηστου δημοσιογράφου.

Ξέσπασε σε κλάματα η αρχισυντάκτρια της εκπομπής

Το δικό της ξεχωριστό αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τον Γιώργο Παπαδάκη έστειλε στην έναρξη του “Καλημέρα Ελλάδα” το πρωί της Δευτέρας (5/1) η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννυ Ζιώγα.

Με δάκρυα στα μάτια, η επί 34 χρόνια συνεργάτης του αείμνηστου δημοσιογράφου ξέσπασε σε λυγμούς μιλώντας για τη σχέση ζωής που είχε αναπτύξει μαζί του σε επαγγελματικό και ανθρώπινο επίπεδο.

«Μία πολύ δύσκολη μέρα σήμερα… Σήμερα είναι από εκείνες τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν, γιατί δεν “έφυγε” ένας απλός δημοσιογράφος. “Έφυγε” ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου. Ο Γιώργος Παπαδάκης για μένα δεν ήταν μόνο προϊστάμενος, ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση”», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Ο Γιώργος ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος. Δεν ανεχόταν το εύκολο, ήταν άνθρωπος με ένστικτο, με πάθος, με ψυχή και δεν κρυβόταν ποτέ. Έβγαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος κι αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται, ήταν σχολείο, ήταν σημείο αναφοράς, μία καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας. Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήταν τόσο δύσκολο και πως θα το ζήσω. 6 μήνες μετά το τέλος της εκπομπής, έκανε τόσα όνειρα και δεν πρόλαβε να τα ζήσει, να τα κάνει πραγματικότητα» πρόσθεσε, ξεσπώντας σε κλάματα.

Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δεν περίμενα να βρεθούμε έτσι, δεν το έχω πιστέψει»

Τις προσωπικές του αναμνήσεις από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδάκη μοιράστηκε και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Ο δημοσιογράφος του Action24 βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) στο πλατό του “Καλημέρα Ελλάδα” για να περιγράψει όλα όσα θυμάται από τις προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές στο πλευρό του αείμνηστου δασκάλου του.

«Δεν περίμενα να βρεθούμε έτσι, δεν το έχω πιστέψει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα κατέβει εδώ στο πλατό, όπως έκανε κάθε μέρα. Ήταν η πρώτη μου “καλημέρα” για 6 ολόκληρα χρόνια. Κατέβηκα στην Αθήνα μόνος, χωρίς την οικογένειά μου. Τον έβρισκα πάντα εδώ, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανταλλάσσαμε “καλημέρα”. Με έβαλε κάτω από την “ομπρέλα” του όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Ήμουν μαζί του από το 2000 που με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Το 2019 με ξαναπήρε και μου ζήτησε να κατέβω από τη Θεσσαλονίκη, παρότι είχα οικογένεια και παιδιά. “Φώτισε” τα βήματά μου και τον ευχαριστώ. Όταν μας ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την εκπομπή, δεν το πιστεύαμε. Ήταν δύσκολα αλλά ήταν τόσο επαγγελματίας, κάθε μέρα ήταν σαν να ήταν η πρώτη του μέρα. Στην τελευταία εκπομπή προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην “λυγίσει”. Δεν κατάφερε. Και πάλι όμως ήταν με το χαμόγελο. Αυτό μας δίδαξε, αυτό είναι επαγγελματίας» σημείωσε.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τηλεόραση

Στο δικό του αντίο από τον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκανε λόγο για έναν «δάσκαλο», τον άνθρωπο που έμαθε σε όλους τηλεόραση.

«Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος… 74 ετών… Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του… Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση. Ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα» τόνισε.

Μάνος Νιφλής: «Με το που λες ότι θα ξεκουραστώ, φεύγεις από τη ζωή. Πόσο άδικο!»

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς αποχαιρέτησαν, επίσης, τον σπουδαίο δημοσιογράφο μέσα από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

«Όλοι οι Έλληνες κάτι έχουν να πουν για τον Γιώργο Παπαδάκη. Δημοτικό, γυμνάσιο, πριν φύγουμε για το σχολείο, βλέπαμε Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν ανατριχιαστική η στιγμή, όταν κλήθηκα για πρώτη φορά στην εκπομπή του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε μένα άνοιξε έναν δρόμο ο Γιώργος Παπαδάκης για το μπροστά στην τηλεόραση. Από τη στιγμή που ξεκίνησα να πηγαίνω 2-3 φορές την εβδομάδα στην εκπομπή του, άρχισαν να μου γίνονται προτάσεις. Και του οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του. Είναι το γαμ… το! Μετά από 34 χρόνια, λες ότι τώρα θα ξεκουραστώ… Και με το που λες ότι θα ξεκουραστώ, φεύγεις από τη ζωή. Πόσο άδικο!», είπε ο Μάνος Νιφλής και πρόσθεσε:

«Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που βλέπετε, έχουν περάσει από τον Γιώργο Παπαδάκη. Στην κυριολεξία έχει μπει σε όλα τα σπίτια, έχει γίνει μέρος της κάθε οικογένειας. Τον ευχαριστεί όλη η πρωινή ζώνη, τον ευχαριστούμε για όλα… Είναι μεγάλο κεφάλαιο, όταν φεύγεις, όλοι οι συνάδελφοί σου να λένε τα καλύτερα και να σε ευχαριστούν γιατί υπήρξες στη δουλειά αυτή και υπήρξες στο χώρο αυτό».

Δημήτης Οικονόμου: «Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη δουλειά του»

Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος αφιέρωσαν αρκετά λεπτά για να πουν το δικό τους «αντίο» στον μεγάλο δημοσιογράφο.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Με το που μάθαμε για το οξύ έμφραγμα λέγαμε ότι θα τα καταφέρει. Μέσα σε δευτερόλεπτα ήρθε η είδηση ότι εν τέλει δεν τα κατάφερε. Κλείνει μία ολόκληρη η εποχή με την απουσία του ενώ ήδη είχε κλείσει ο κύκλος στη δουλειά του όταν αποχώρησε από το “Καλημέρα Ελλάδα”. Έφυγε τη στιγμή που θα έλεγε κανείς πως αυτός ο άνθρωπος θα ξεκουράζονταν και θα ταξίδευε. Ο Γιώργος ήταν στεναχωρημένος με την αποχώρησή του. Το καλοκαίρι κάναμε για ακόμη μία φορά διακοπές στη Νάξο, συζητήσαμε πολύ. Δεν μπορούσε να μην κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι ένα σαράκι, σε τρώει και την τρως. Ήταν τρελά ερωτευμένος με την δουλειά του, η ζωή του ήταν ταυτισμένη με την δουλειά του. Ήταν στεναχωρημένος αλλά και ανακουφισμένος που θα είχε χρόνο να περάσει με την σύζυγό του και τα παιδιά του. Τώρα ήρθε η μεγάλη απώλεια, είναι αναντικατάστατος» συνέχισε ο Δημήτρης Οικονόμου.

««Δεν ήταν εύκολη η αποχώρησή του από το “Καλημέρα Ελλάδα”»Είχε μία ευλογία που την είχαν ελάχιστοι. Έκλεισε τον εργασιακό και τον βιολογικό του κύκλο με πάνδημη αναγνώριση και σεβασμό. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ο Γιώργος της διπλανής πόρτας, το κέρδισε. Αποχαιρετούμε με σεβασμό τον άνθρωπο που εξυπηρέτησε τον χώρο του με αξιοπρέπεια, ένταση, πάθος. Όλα αυτά τον χαρακτήριζαν, αγαπούσε τα παιδιά του» είπε από πλευρά του ο Άκης Παυλόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Παπαδάκης: Θρήνος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον αιώνιο παρουσιαστή της (Video)

ΑΝΤ1: Το «αντίο» του καναλιού στον Γιώργο Παπαδάκη

Σεμίνα Διγενή για Γιώργο Παπαδάκη: Οι «ζωντανές συνδέσεις» μας δεν θα τελειώσουν ποτέ