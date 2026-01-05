Η Μαρία Καρυστιανού σήμερα στο Κontra – Aπαντάει στο αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές

Συνέντευξη στο Κontra Channel και στην εκπομπή «Kontra 24» με τη Λουκία Γκάτσου, δίνει σήμερα η Μαρία Καρυστιανού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του καναλιου, μεταξύ άλλων θα απαντήσει για το αν θα δημιουργήσει τελικά πολιτικό κόμμα και αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του νέου φορέα. Για το ποιο είναι το ποσοστό που θέλει να διεκδικήσει καθώς και το αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ.

Διαβάστε επίσης

ΣΚΑΪ: Ραδιοφωνικό δίδυμο αθλητικογράφων θα παρουσιάζει το «Beat My Guest» – Πρεμιέρα την ερχόμενη Δεύτερα (12/1)

«Αναντικατάστατος» – Οι πρωινές εκπομπές αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη (Videos)

Γιώργος Παπαδάκης: Θρήνος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον αιώνιο παρουσιαστή της (Video)