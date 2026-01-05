Τζίμι Κίμελ στην Ένωση Αμερικανών Κριτικών: Ευχαριστούμε τον Τραμπ, χάρη στα γελοία που κάνει κάθε μέρα, κερδίσαμε το βραβείο

Έκπληκτος- κατά δήλωση του- εμφανίστηκε ο Τζίμι Κίμελ στη σκηνή του Barker Hangar (πρωην υποστεγο αεροσκαφών 3.300 τ.μ. του αεροδρόμιου της Σαντα Μονικα) για να παραλάβει το βραβείο του καλύτερου τοκ σόου (για το 2025) στην χθεσινοβραδινή τελετή απονομής των Critics Choice Awards 2026, για το «Jimmy Kimmel Live!» του ABC.

Ήταν προετοιμασμένος με μια σειρά από αιχμηρές ατάκες και μια μακροσκελή γραπτή ομιλία με κωμικά- αποδομητικά στοιχεία.

Ο Κίμελ αστειεύτηκε ότι θα προτιμούσε ένα «βραβείο ειρήνης της FIFA», αναφερόμενος στο βραβείο που έλαβε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center, που έχει πλέον μετονομαστεί σε Donald J Trump and the John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts in December, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον περασμένο μήνα.

Στη συνέχεια, ο Κίμελ… ξετύλιξε- στα αληθινά- την κωμικά μακροσκελή-γραπτή- ομιλία του, λέγοντας ότι «πραγματικά δεν το περίμενα αυτό» και ευχαρίστησε τους κριτικούς.

Συνέχισε ευχαριστώντας «τους φίλους μας στη Disney», αναφέροντας τον CEO Μπομπ Ίγκερ, την συνπρόεδρο του τμήματος ψυχαγωγίας Ντάνα Ουόλντεν αλλά και τον διευθυντή της OpenAI Σάμ Άλτμαν, ο οποίος, όπως είπε ο δημοφιλής παρουσιαστής/κωμικός, «τώρα κατέχει τη φωνή και το πρόσωπό μου. Σε παρακαλώ, μην κάνεις τίποτα περίεργο με αυτά».

Και κατόπιν αφιέρωσε χρόνο στον… αγαπημένο του, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή αναφορές για την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, συνοδευόμενος στη σκηνή από την σύζυγο του και συνεπικεφαλής συγγραφέα των κειμένων του, Μόλι Μακνίαρνι.

«Ευχαριστούμε όλους τους σεναριογράφους, τους ηθοποιούς, τους παραγωγούς και τα μέλη του συνδικάτου, πολλούς από τους οποίους βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, που μας υποστήριξαν, που πραγματικά μας βοήθησαν και μας υπενθύμισαν ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ελευθερία του λόγου σε αυτήν την πόλη ή σε αυτήν τη χώρα. Οι ενέργειές σας ήταν σημαντικές και τις εκτιμούμε», είπε ο Κίμελ και συνέχισε: «Πάνω απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, τον Ντόναλντ Τζένιφερ Τραμπ. Χωρίς αυτόν, θα γυρίζαμε σπίτι με άδεια χέρια απόψε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, για όλα τα γελοία πράγματα που κάνετε κάθε μέρα. Ήταν δύο εξαιρετικές εβδομάδες και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα αύριο (σ.σ. σήμερα) το βράδυ για να τα συζητήσουμε».

Ο Κίμελ ήταν υποψήφιος μαζί με τους «αντιπάλους» Στίβεν Κολμπέρ («The Late Show With Stephen Colbert»), Σεθ Μάγερς («Late Night With Seth Meyers»), Τζον Στιουαρτ («The Daily Show») και Άντι Κοέν («Watch What Happens Live With Andy Cohen»), καθώς και τον Σον Έβανς (« Hot Ones» του YouTube).

Ο Κίμελ αστειεύτηκε ότι οι υπόλοιποι υποψήφιοι, εκτός από τον Σον Έβανς, ο οποίος εμφανίστηκε στην οθόνη να γελάει με την ομιλία αποδοχής του Κίμελ, «δεν νοιάστηκαν αρκετά για να είναι εδώ μαζί σου απόψε».

Για τον Έβανς, ο Κίμελ αστειεύτηκε ότι μια μέρα θα είναι «ο μόνος που θα έχει απομείνει». Προβληματισμός έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες σχετικά με το μέλλον των βραδινών τοκ σόου της αμερικανικής τηλεόρασης, αφότου το CBS ακύρωσε το «The Late Show» για οικονομικούς λόγους, όπως ισχυρίστηκε το δίκτυο . Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ έχει επιτεθεί στους Κόλμπερ, Κίμελ και Μάγερς , λέγοντας ότι όλοι τους θα πρέπει να απομακρυνθούν από την τηλεόραση.

