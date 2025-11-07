YouTube: Έρχεται (;) το τέλος των καθιερωμένων τοκ σόου

Η συγκυρία ασύνδετων – φαινομενικά – τηλεοπτικών γεγονότων αξίζει προσοχής.

Όταν… παρασκευάζεται ντόρος στην Ελλάδα, επειδή καλεσμένος σε τοκ σόου ιδιωτικού καναλιού σηκώθηκε και έφυγε, ενώ η εκπομπή ήταν στον «αέρα», στις ΗΠΑ αναπτύσσεται προβληματισμός με αφορμή την κατάργηση του βραδινού προγράμματος «The Late show», την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου που το έχει CBS να πάψει από την επόμενη σεζόν να επενδύει στις βραδινυχτερινές εκπομπές της συγκεκριμένης τυπολογίας και την ραγδαία αναπτυσσόμενη τάση για ένα νέο είδος οπτικοακουστικού περιεχομένου το οποίο εντοπίζεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και κερδίζει διαρκώς κοινό.

Το διακύβευμα στον χώρο της τηλεόρασης και του ευρύτερου χώρου των ψηφιακών ΜΜΕ είναι ότι μπορεί να ανατέλλει μια εποχή που σημαίνει το τέλος των παραδοσιακών τοκ σόου.

Σε μια glossy εκδήλωση που διοργανώθηκε σε περίκλειστη έκταση προχθές στην περίφημη συνοικία Silver Lake του Λος Άντζελες ο Κάιλ Μακλάχλαν είχε να λέει τα καλύτερα για το – τιμώμενο – «Royal Court (σαν να λέμε «Η βασιλική αυλή»), ένα τοκ σόου με οικοδέσποινα την σταντ απ κωμικό Μπρίτανι Μπρόσκι το οποίο διανύει την τρίτη σεζόν του και κάνει πάταγο στο You Tube».

Σε εκείνη την εκδήλωση δεν πέρασε απαρατήρητο, από τα αμερικανικά ΜΜΕ, το στοιχείο ότι μεταξύ των αναρίθμητων σελέμπριτιζ, καλεσμένοι ήταν πάμπολλοι αστέρες του You Tube και ινφλουένσερς των σόσιαλ μίντια.

Ο σταρ του «The Twin Peaks» (προβαλλόταν εδώ ως «Ο ύποπτος κόσμος του Τουίν Πικς») φιλοξενήθηκε στο πλατό της εκπομπής με το μεσαιωνικό σκηνικό ως επιδραστικός Tik Toker.

Ο Μακλάχλαν έχει- και παρουσιάζει- το podcast «What Are We Even Doing?» («Τα κάνουμε;») στην συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ του παλιού κατεστημένου και αυτού που η πλατφόρμα της Google αποκαλεί «Νέο Χόλιγουντ».

Το «What Are We Even Doing?» κάνει θραύση στο Tik Tok και δεν είναι άλλο παρά ένα ιντερνετικό τοκ σόου στο οποίο ο Μακλάχλαν κάνει συνεντεύξεις με νεότερους ηθοποιούς και καλλιτέχνες σχετικά με την επαγγελματική διαδρομή και τα σχέδια τους στο σημερινό Χόλιγουντ. Το «Royal Court» είναι ένα κράμα επιρροών από το «Game of Thrones» και την εκπομπή «Hot Ones» του Σον Έβανς, ένα τοκ σόου, επίσης στο You Tube, στο οποίο κάθε- διάσημος- καλεσμένος δίνει συνέντευξη ενώ δοκιμάζει από ένα πιάτα ολοένα και πιο καυτερές φτερούγες κοτόπουλου. Μάλιστα το πρόγραμμα του Έβανς και του Κρις Σονμπεργκερ έφθασε να είναι υποψήφιο για ΕΜΜΥ στην κατηγορία «Καλύτερο τοκ σόου στο prime time».

Το τοκ σόου της Μπρόσκι που έχει καταφέρει σε εκπομπή του να συγκεντρώσει έξι εκατομμύρια θεατές, δεν είναι δημοφιλές στους θαυμαστές της και το κοινό που το παρακολουθεί αλλά και στους διαφημιστές.

Εύλογα τίθεται ο προβληματισμός αν εκπομπές στο You Tube και podcast όπως οι «Royal Court», «Hot Ones», «Call HerDaddy», «What Are We Even Doing?», «Good Mythical Morning», «This Past Weekend» και άλλες ων ουκ έστι αριθμός, μπορούν να ανταγωνιστούν και εν τέλει να αντικαταστήσουν τα τοκ σόου των παραδοσιακών τηλεοπτικών δικτύων.

Το YouTube αποτελεί σαφώς ανταγωνιστή για τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και τις υπηρεσίες streaming. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται πάνω από το Netflix όσον αφορά την τηλεθέαση στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Nielsen, η οποία σημείωσε ότι κατά μέσο όρο 11,1 εκατομμύρια άτομα παρακολουθούν το YouTube κατά τις ώρες του prime time, πάνω από τα 10,7 εκατομμύρια του Netflix. Η Μπρόσκι αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα βραδινά προγράμματα, με την κατάργηση του «The Late Show» και την προσωρινή αναστολή εκπομπής του Τζίμι Κίμελ.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια νέα, συναρπαστική εποχή για τα talk shows. Βλέπουμε την κατάρρευση του παλιού Χόλιγουντ και την άνοδο του νέου Χόλιγουντ. Είναι τιμή και προνόμιο να έχω το YouTube ως υποστηρικτή μου», πρόσθεσε.

Αλλά μην νομίζετε πως αυτά συμβαίνουν στις ΗΠΑ μόνον. Η τάση αυτή, με εκπομπές και τοκ σόου στο YouTube, υπάρχει και στην Ελλάδα και είναι αναπτυσσόμενη, ίσως όχι με την ένταση που καταγράφεται στην Αμερική. Είναι όμως μια πραγματικότητα και θα είχε ενδιαφέρον αν είχαμε κάποια στιγμή την πληροφορία για την διάρθρωση του μεριδίου τηλεθέασης των «Others» της Nielsen, στα οποία προφανώς και συμπεριλαμβάνεται το YouTube και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προσβάσιμες μέσα από στις σημερινές σύγχρονες «έξυπνες» τηλεοράσεις.

