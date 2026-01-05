Μεταεορταστικές χαλαρές πτήσεις τηλεθέασης στα κανάλια την Παρασκευή (2/1)- Νέο limit up από το ΕΡΤNews

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με απόσταση-κοντής- αναπνοής από το Mega, ο Alpha κατάφερε την Παρασκευή την πρώτη… πρωτιά τηλεθέασης για το 2026. Στα αξιοσημείωτα η ανεβασμένη επίδοση του Open αλλά με καθοδική τάση συγκριτικά με τις προηγούμενες δύο ημέρες του 2025 (8,1% την Τετάρτη, 8,4% την Πέμπτη) αλλά και το 3,4% του ΕΡΤNews το οποίο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen αποτελεί νέο «υψηλό» για το αμιγώς ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ.
Με διαδοχικά διψήφια μερίδια εξάλλου έκανε ποδαρικό στο νέο έτος ο ΣΚΑΪ (10,9% την Πρωτοχρονιά, 10,3% την Παρασκευή).
Διαβάστε επίσης:
Τζίμι Κίμελ: Με γραπτή ομιλία – σεντόνι και «βέλη» κατά του Τραμπ αποδέχθηκε το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Κριτικών
Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη
Η Μαρία Καρυστιανού σήμερα στο Κontra – Aπαντάει στο αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.