Μεταεορταστικές χαλαρές πτήσεις τηλεθέασης στα κανάλια την Παρασκευή (2/1)- Νέο limit up από το ΕΡΤNews

Με απόσταση-κοντής- αναπνοής από το Mega, ο Alpha κατάφερε την Παρασκευή την πρώτη… πρωτιά τηλεθέασης για το 2026. Στα αξιοσημείωτα η ανεβασμένη επίδοση του Open αλλά με καθοδική τάση συγκριτικά με τις προηγούμενες δύο ημέρες του 2025 (8,1% την Τετάρτη, 8,4% την Πέμπτη) αλλά και το 3,4% του ΕΡΤNews το οποίο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen αποτελεί νέο «υψηλό» για το αμιγώς ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ.

Με διαδοχικά διψήφια μερίδια εξάλλου έκανε ποδαρικό στο νέο έτος ο ΣΚΑΪ (10,9% την Πρωτοχρονιά, 10,3% την Παρασκευή).

