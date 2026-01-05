search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 16:21
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 15:20

Μεταεορταστικές χαλαρές πτήσεις τηλεθέασης στα κανάλια την Παρασκευή (2/1)- Νέο limit up από το ΕΡΤNews

05.01.2026 15:20
Tileorasi

Με απόσταση-κοντής- αναπνοής από το Mega,  ο Alpha κατάφερε την Παρασκευή την πρώτη… πρωτιά τηλεθέασης για το 2026. Στα αξιοσημείωτα η ανεβασμένη επίδοση του Open αλλά με καθοδική τάση συγκριτικά με τις προηγούμενες δύο ημέρες του 2025 (8,1% την Τετάρτη, 8,4% την Πέμπτη) αλλά και το 3,4% του ΕΡΤNews το οποίο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen αποτελεί νέο «υψηλό» για το αμιγώς ειδησεογραφικό κανάλι της ΕΡΤ.

Με διαδοχικά διψήφια μερίδια εξάλλου έκανε ποδαρικό στο νέο έτος ο ΣΚΑΪ (10,9% την Πρωτοχρονιά, 10,3% την Παρασκευή).

Διαβάστε επίσης:

Τζίμι Κίμελ: Με γραπτή ομιλία – σεντόνι και «βέλη» κατά του Τραμπ αποδέχθηκε το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Κριτικών

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Η Μαρία Καρυστιανού σήμερα στο Κontra – Aπαντάει στο αν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis kairidis adonis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενεζουέλα: Βέρτιγκο στην κυβέρνηση για τη νομιμότητα της αμερικανικής επέμβασης – Τρεις γραμμές και αμηχανία

pyrgos elegxoy el venizelow – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

paidon
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη: 150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε 3 ημέρες

crans montana 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ την παραμονή Πρωτοχρονιάς

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η επιτροπή για το blackout στο FIR Αθηνών – Ποιοι άλλοι συμμετέχουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 16:20
mitsotakis kairidis adonis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενεζουέλα: Βέρτιγκο στην κυβέρνηση για τη νομιμότητα της αμερικανικής επέμβασης – Τρεις γραμμές και αμηχανία

pyrgos elegxoy el venizelow – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

paidon
ΥΓΕΙΑ

Σε έξαρση η γρίπη: 150 παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε 3 ημέρες

1 / 3