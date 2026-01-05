Γιώργος Παπαδάκης: Το τηλεοπτικό «αντίο» από το «Καλημέρα Ελλάδα», το δικό του «παιδί» (video)

Ηταν 4 Ιουλίου όταν πέρασε στο πάνθεον της τηλεοπτικής ιστορίας η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη στην παρουσίασή της.

Ο γνωστός παρουσιαστής που χθες άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών, για 34 ολόκληρα χρόνια ξυπνούσε τους Ελληνες μέσα στους τηλεοπτικούς δέκτες, παραδίδοντας την σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη.

Στην τελευταία του εκπομπή, που ήταν ουσιαστικά αποχαιρετιστήρια, ο Γ. Παπαδάκης υποδέχτηκε συνεργάτες, στελέχη του καναλιού και συμπαρουσιαστές, σε μια πολύ ιδιαίτερη τηλεοπτική στιγμή.

«Σας θεωρώ οικογένειά μου και αυτό, που θα σας πω τώρα, το συζήτησα πριν και με τη φυσική μου οικογένεια, τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Αυτή είναι η τελευταία χρονιά που κάνω το “Καλημέρα Ελλάδα” και νομίζω ότι άργησα» είχε δηλώσει ο παρουσιαστής λίγους μήνες πριν, ανακοινώνοντας την απόφασή του να αποχωρήσει από την πρωινή ζώνη.

Αν και σε όλη σχεδόν την εκπομπή άντεξε, στο τέλος της δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί θα αποχωριστώ αυτή την οικογένεια από την καθημερινότητά μου, θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, στον ΑΝΤ1, σε όλους αυτούς τους φίλους, τα αδέλφια που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί με αντέξατε, με κάνατε να νιώσω ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, που είχε τη δυνατότητα να του ανοίγετε τη δική σας πόρτα και να με βάζετε μέσα στο σπίτι σας» είπε ξεσπώντας σε κλάματα.

