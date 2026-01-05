search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 08:20
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 06:49

Γιώργος Παπαδάκης: Το τηλεοπτικό «αντίο» από το «Καλημέρα Ελλάδα», το δικό του «παιδί» (video)

05.01.2026 06:49
papadakis6-1

Ηταν 4 Ιουλίου όταν πέρασε στο πάνθεον της τηλεοπτικής ιστορίας η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη στην παρουσίασή της.

Ο γνωστός παρουσιαστής που χθες άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών, για 34 ολόκληρα χρόνια ξυπνούσε τους Ελληνες μέσα στους τηλεοπτικούς δέκτες, παραδίδοντας την σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη.

Στην τελευταία του εκπομπή, που ήταν ουσιαστικά αποχαιρετιστήρια, ο Γ. Παπαδάκης υποδέχτηκε συνεργάτες, στελέχη του καναλιού και συμπαρουσιαστές, σε μια πολύ ιδιαίτερη τηλεοπτική στιγμή.

«Σας θεωρώ οικογένειά μου και αυτό, που θα σας πω τώρα, το συζήτησα πριν και με τη φυσική μου οικογένεια, τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Αυτή είναι η τελευταία χρονιά που κάνω το “Καλημέρα Ελλάδα” και νομίζω ότι άργησα» είχε δηλώσει ο παρουσιαστής λίγους μήνες πριν, ανακοινώνοντας την απόφασή του να αποχωρήσει από την πρωινή ζώνη.

Αν και σε όλη σχεδόν την εκπομπή άντεξε, στο τέλος της δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του. 

«Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί θα αποχωριστώ αυτή την οικογένεια από την καθημερινότητά μου, θα αποχωριστώ την καθημερινότητα μαζί σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, στον ΑΝΤ1, σε όλους αυτούς τους φίλους, τα αδέλφια που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί με αντέξατε, με κάνατε να νιώσω ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, που είχε τη δυνατότητα να του ανοίγετε τη δική σας πόρτα και να με βάζετε μέσα στο σπίτι σας» είπε ξεσπώντας σε κλάματα.

Διαβαστε επίσης:

ΑΝΤ1: Το «αντίο» του καναλιού στον Γιώργο Παπαδάκη

Σεμίνα Διγενή για Γιώργο Παπαδάκη: Οι «ζωντανές συνδέσεις» μας δεν θα τελειώσουν ποτέ

Γιώργος Παπαδάκης: Η μακρά διαδρομή στη δημοσιογραφία μέχρι την καταξίωση και τη σφραγίδα στην τηλεόραση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron_mitsotakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη συμμαχία των προθύμων

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ – Aναζητούνται οι επτά δράστες (video)

cyprus new
ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελία κατά Κύπριου βουλευτή για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Tον έθεσαν εκτός ψηφοδελτίων

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια: Έντρομη η υπάλληλος κρύφτηκε στην αποθήκη (Video)

bloka new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα… τάρταρα η ΝΔ στις αγροτικές περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Επτά οι δράστες, ταυτοποιήθηκαν οι τρεις - Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

kapodistrias 44- new (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Θα μπορούσε να σταθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φόρουμ; Η τύχη του σε Όσκαρ, Κάννες, Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 08:16
macron_mitsotakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη συμμαχία των προθύμων

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικός ξυλοδαρμός 31χρονου στην Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ – Aναζητούνται οι επτά δράστες (video)

cyprus new
ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελία κατά Κύπριου βουλευτή για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Tον έθεσαν εκτός ψηφοδελτίων

1 / 3