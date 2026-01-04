Η ξεχωριστή ανάρτηση του Παναγιώτη Στάθη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές σου

Ο άνθρωπος που πήρε τα ηνία της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μετά από 34 χρόνια παρουσίασης του Γιώργου Παπαδάκη, ο Παναγιώτης Στάθης, αποχαιρέτησε με ανάρτησή του τον δημοφιλή δημοσιογράφο.

Ο Στάθης που έχει πάρει το «βαρύ» όνομα της δημοφιλέστερης ίσως πρωινής ενημερωτικής εκπομπής που έχει υπάρξει στην ελληνική τηλεόραση, ανέφερε μεταξύ άλλων πως η παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο Γιώργος Παπαδάκης, αποτελεί τεράστια κληρονομιά για την ελληνική δημοσιογραφία.

«Καλό ταξίδι Γιώργο. Θα θυμάμαι πάντα τις συμβουλές σου και τη στήριξή σου. Αφήνεις πίσω σου μια τεράστια παρακαταθήκη, οδηγό και πυξίδα για όλους μας» έγραψε ποστάροντας μια φωτογραφία από την live σύνδεση που είχαν κάνει μαζί του στην πρώτη μετά-Παπαδάκη εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα».

