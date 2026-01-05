search
Αν και σε επανάληψη, πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Παρασκευή (2/1)

05.01.2026 19:25
soi soy nea sezon – new

Στην ανάπαυλα της σεζόν με τις επαναλήψεις μέχρι περίπου τα μέσα του μήνα, το «Σόι σου» την περασμένη Παρασκευή ήταν πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας.

Ήταν η κορύφωση μιας ανοδικής πορείας που είχε αρχίσει από νωρίτερα στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς, με την εκπομπή «Aki’s Food Tour 3» –στην 6 η θέση του ημερήσιου Top 10–, και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων –δεύτερο σε δημοφιλία, σύμφωνα με τη Nielsen.

Σταθερή αξία, επίσης, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen, με τέταρτη επιλογή το κεντρικό δελτίο του Mega, το οποίο πήρε καλή «πάσα» τηλεθέασης από το τηλεπαιχνίδι «The chase», πέμπτο σε δημοφιλία.

Στα αξιοσημείωτα, η προσέλκυση σημαντικής μερίδας τηλεθεατών από τις ελληνικές κωμωδίες που μετέδωσαν στην βραδινή ζώνη προγραμμάτων τους Alpha και ANT1.

Ράνια Θρασκιά: Αν υπάρχει ένα πρόσωπο της τηλεόρασης που δεν θα ξεχαστεί, αυτό θα είναι ο Γιώργος Παπαδάκης

Μεταεορταστικές χαλαρές πτήσεις τηλεθέασης στα κανάλια την Παρασκευή (2/1) – Νέο limit up από το ΕΡΤNews

Τζίμι Κίμελ στην Ένωση Αμερικανών Κριτικών: Ευχαριστούμε τον Τραμπ, χάρη στα γελοία που κάνει κάθε μέρα, κερδίσαμε το βραβείο

parasirsi-thes
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Αναζητείται ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

xioni parisi 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκό πέπλο χιονιού στο Παρίσι: Μαγικές εικόνες – Ματαιώσεις πτήσεων, μέτρα και για να μην παγώσουν οι γραμμές των τρένων (Photos/Video)

venezuela petrelaio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το μεγάλο στοίχημα του Τραμπ και των αμερικανικών εταιρειών για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

united-nations
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Ο ναρκοτρομοκράτης, φυγόδικος, Μαδούρο δεν έχει καμία νομιμοποίηση»

kakopoiisi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στιγμές τρόμου για 21χρονη που πήγαινε στη δουλειά της – Την ακολούθησε 60χρονος και της επιτέθηκε σεξουαλικά

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

