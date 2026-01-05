Αν και σε επανάληψη, πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» την Παρασκευή (2/1)

Στην ανάπαυλα της σεζόν με τις επαναλήψεις μέχρι περίπου τα μέσα του μήνα, το «Σόι σου» την περασμένη Παρασκευή ήταν πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας.

Ήταν η κορύφωση μιας ανοδικής πορείας που είχε αρχίσει από νωρίτερα στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς, με την εκπομπή «Aki’s Food Tour 3» –στην 6 η θέση του ημερήσιου Top 10–, και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων –δεύτερο σε δημοφιλία, σύμφωνα με τη Nielsen.

Σταθερή αξία, επίσης, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen, με τέταρτη επιλογή το κεντρικό δελτίο του Mega, το οποίο πήρε καλή «πάσα» τηλεθέασης από το τηλεπαιχνίδι «The chase», πέμπτο σε δημοφιλία.

Στα αξιοσημείωτα, η προσέλκυση σημαντικής μερίδας τηλεθεατών από τις ελληνικές κωμωδίες που μετέδωσαν στην βραδινή ζώνη προγραμμάτων τους Alpha και ANT1.

Διαβάστε επίσης:

Ράνια Θρασκιά: Αν υπάρχει ένα πρόσωπο της τηλεόρασης που δεν θα ξεχαστεί, αυτό θα είναι ο Γιώργος Παπαδάκης

Μεταεορταστικές χαλαρές πτήσεις τηλεθέασης στα κανάλια την Παρασκευή (2/1) – Νέο limit up από το ΕΡΤNews

Τζίμι Κίμελ στην Ένωση Αμερικανών Κριτικών: Ευχαριστούμε τον Τραμπ, χάρη στα γελοία που κάνει κάθε μέρα, κερδίσαμε το βραβείο