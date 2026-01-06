search
MEDIA

06.01.2026

Αγγελική Νικολούλη: Συγκλονισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη – «Όταν το είδα μου κόπηκε η αναπνοή»

Η Αγγελική Νικολούλη εξέφρασε το σοκ και τη βαθιά της συγκίνηση για τον θάνατο του φίλου της δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

«Έχω πάθει σοκ, δεν μπορώ να συνέλθω ακόμη. Όταν το είδα, μου κόπηκε η αναπνοή. Τι να πω. Ένας φίλος, δημιουργικός άνθρωπος, ένας δυνατός δημοσιογράφος», δήλωσε στο Breakfast@Star.

«Η πορεία του, η δουλειά του μιλάνε. Είμαι σοκαρισμένη πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Αγγελική Νικολούλη, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Παπαδάκη.

