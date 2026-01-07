search
07.01.2026 09:08

Netflix: Το τέλος του«Stranger Things 5», βρίσκεται στο Top 10 τηλεθέασης με τις αγγλόφωνες σειρές σε ιντερνετικες πλατφόρμες

stranger-things-new

Πάταγο προκάλεσε- και πάλι- το Netflix, αυτή τη φορά με το τέλος του πέμπτου- καταληκτικού- κύκλου της σειράς «Stranger Things» που ανέβηκε στην ιντερνετική πλατφόρμα παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Με 31,3 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, στο τελευταίο επεισόδιο της περιβόητης σειράς, στην εβδομάδα από 29 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου, η πέμπτη σεζόν του «Stranger Things» συγκαταλέγεται στις 10 πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες σειρές της πλατφόρμας streaming.

Η τελευταία σεζόν έχει 105,7 εκατομμύρια προβολές, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη λίστα όλων των εποχών (όπως μετρήθηκε κατά τις πρώτες 13 εβδομάδες από την κυκλοφορία της σειράς), σύμφωνα με αμερικανικά, αλλά και διεθνή ΜΜΕ.

Η τέταρτη σεζόν κατέχει επί του παρόντος την τρίτη θέση με περισσότερες από 140 εκατομμύρια προβολές.

Οι χρήστες του Netflix αφιέρωσαν 325,6 εκατομμύρια ώρες παρακολουθώντας την πέμπτη σεζόν την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να συνυπολογίζονται όσοι πήγαν στους κινηματογράφους για να παρακολουθήσουν το τελευταίο επεισόδιο στις 31 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου. Το φινάλε απέφερε έσοδα μεταξύ 20 και 25 εκατ. δολαρίων στις αλυσίδες κινηματογράφων κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών.

Τα 31,3 εκατ. προβολές για το «Stranger Things 5» στο Netflix είναι επίδοση κάπως… πεσμένη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έκαναν πρεμιέρα τα επεισόδια πέντε έως επτά της σεζόν, παρατηρεί η ιστοσελίδα «The Hollywood Reporter», εξηγώντας ότι αυτό οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού των προβολών.

Το Netflix, σύμφωνα με τον THR, διαιρεί τις συνολικές ώρες παρακολούθησης με τη διάρκεια κάθε επεισοδίου μιας σεζόν που είναι διαθέσιμο εκείνη την εβδομάδα. Το φινάλε αύξησε τη διάρκεια της πέμπτης σεζόν κατά σχεδόν 26%, οπότε, αν και ο συνολικός χρόνος προβολής αυξήθηκε κατά 14% από εβδομάδα σε εβδομάδα (από 284,8 εκατομμύρια ώρες), εν τέλει αυτό δεν ήταν αρκετό για την αύξηση της συνολικής διάρκειας.

petrogianni-new
LIFESTYLE

Φωτεινή Πετρογιάννη: «Θέλω να σας πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι – Ζητώ συγγνώμη» (Video)

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το δίκιο του Φαραντούρη με τον ΣΥΡΙΖΑ

giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: Αυτοληψία – Ένα σημαντικό βήμα για την υγεία

metro nea yorki
ΚΟΣΜΟΣ

Καλά ξεκίνησε… Ο Μαμντάνι υποσχέθηκε δωρεάν ΜΜΜ, αλλά η τιμή στο μετρό αυξήθηκε

DIKAIOSINI
ΕΛΛΑΔΑ

Και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Κάνει λόγο και απαγωγή Μαδούρο

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

