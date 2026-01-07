Netflix: Το τέλος του«Stranger Things 5», βρίσκεται στο Top 10 τηλεθέασης με τις αγγλόφωνες σειρές σε ιντερνετικες πλατφόρμες

Πάταγο προκάλεσε- και πάλι- το Netflix, αυτή τη φορά με το τέλος του πέμπτου- καταληκτικού- κύκλου της σειράς «Stranger Things» που ανέβηκε στην ιντερνετική πλατφόρμα παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Με 31,3 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, στο τελευταίο επεισόδιο της περιβόητης σειράς, στην εβδομάδα από 29 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου, η πέμπτη σεζόν του «Stranger Things» συγκαταλέγεται στις 10 πιο δημοφιλείς αγγλόφωνες σειρές της πλατφόρμας streaming.

Η τελευταία σεζόν έχει 105,7 εκατομμύρια προβολές, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη λίστα όλων των εποχών (όπως μετρήθηκε κατά τις πρώτες 13 εβδομάδες από την κυκλοφορία της σειράς), σύμφωνα με αμερικανικά, αλλά και διεθνή ΜΜΕ.

Η τέταρτη σεζόν κατέχει επί του παρόντος την τρίτη θέση με περισσότερες από 140 εκατομμύρια προβολές.

Οι χρήστες του Netflix αφιέρωσαν 325,6 εκατομμύρια ώρες παρακολουθώντας την πέμπτη σεζόν την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να συνυπολογίζονται όσοι πήγαν στους κινηματογράφους για να παρακολουθήσουν το τελευταίο επεισόδιο στις 31 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου. Το φινάλε απέφερε έσοδα μεταξύ 20 και 25 εκατ. δολαρίων στις αλυσίδες κινηματογράφων κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών.

Τα 31,3 εκατ. προβολές για το «Stranger Things 5» στο Netflix είναι επίδοση κάπως… πεσμένη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έκαναν πρεμιέρα τα επεισόδια πέντε έως επτά της σεζόν, παρατηρεί η ιστοσελίδα «The Hollywood Reporter», εξηγώντας ότι αυτό οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού των προβολών.

Το Netflix, σύμφωνα με τον THR, διαιρεί τις συνολικές ώρες παρακολούθησης με τη διάρκεια κάθε επεισοδίου μιας σεζόν που είναι διαθέσιμο εκείνη την εβδομάδα. Το φινάλε αύξησε τη διάρκεια της πέμπτης σεζόν κατά σχεδόν 26%, οπότε, αν και ο συνολικός χρόνος προβολής αυξήθηκε κατά 14% από εβδομάδα σε εβδομάδα (από 284,8 εκατομμύρια ώρες), εν τέλει αυτό δεν ήταν αρκετό για την αύξηση της συνολικής διάρκειας.

