Αντώνης Δελλατόλας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν πρόλαβε, δεν του χαρίστηκε ο χρόνος – Αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στον κλάδο μας» (Video)

Τη βαθιά του θλίψη για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε ο Αντώνης Δελλατόλας, κάνοντας λόγο για μια αυθεντική προσωπικότητα, έναν μαχητή και έναν υποστηρικτή των δημοκρατικών διαδικασιών που αφήνει πίσω του μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Μιλώντας στην κάμερα του Πρωινού, ο γνωστός δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και εκδότης ανέφερε ότι ήταν από τα πρόσωπα που είχε συμβουλεύσει τον Γιώργο Παπαδάκη να χαλαρώσει τους ρυθμούς του στη δουλειά, ώστε να ξεκουραστεί. «Δεν πρόλαβε, δεν του χαρίστηκε καθόλου ο χρόνος. Έξι μήνες μετά, έφυγε από κοντά μας» σημείωσε συγκινημένος.

«Είναι σοκαριστικό γιατί εκτός από το ξαφνικό μιας απώλειας -που η οικογένεια του Γιώργου βίωσε τραγικά και απροσδόκητα- το σοκαριστικό είναι και ο χρόνος. Δηλαδή έξι μήνες από το “σταματάω τη δουλειά”, πριν κάνω κάτι άλλο, πριν πάρω μια ανάσα, χάνονται όλα χωρίς μια καλημέρα… Ο Γιώργος ήταν μια αυθεντική προσωπικότητα. Σε όλο του εύρος, το προσωπικό, το οικογενειακό, το επαγγελματικό. Θα μου λείψει -και γενικά λείπει σήμερα αυτό που είχε ο Γιώργος- το ανικανοποίητο, είχε πάντα ένα άγχος αν τα πήγε καλά. Τελειώναμε την εκπομπή και με φώναζε μου έλεγε “μήπως ήμουν ήπιος με τον καλεσμένο΄”, είχε πάντα μια αγωνία να εκφράσει τον τηλεθεατή. Κι εκείνο που μου έκανε πάντα εντύπωση ήταν ότι δεν έβαζε νερό στο κρασί του. Δεν έπαιρνε εύκολα εντολές ούτε παραινέσεις. Αφήνει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στον κλάδο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν αυθεντικός, μαχητής και υπερασπιστής των δημοκρατικών διαδικασιών μέχρι το τέλος. Ήξερα με τι άγχος έβγαινε η δουλειά, τι στρες είχε καθημερινά, του έλεγα ότι είναι καιρός πια να χαλαρώσει. Δεν πρόλαβε. Δεν του χαρίστηκε καθόλου ο χρόνος. Έξι μήνες μετά έφυγε από κοντά μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν – Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

Emily in Paris: Με άρωμα Ελλάδας η 6η σεζόν!

Netflix: Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ σε παιχνίδια προδοσίας – Το επίσημο τρέιλερ του «The RIP»