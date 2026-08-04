6 στους 10 ανησυχούν για το κόστος του σούπερμαρκετ – Πλειοψηφικό το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ 

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Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για την πλειοψηφία των Ελλήνων.

Στην έρευνα της Pulse RC για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών οι πολίτες τοποθετούνται συντριπτικά υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την καταπολέμηση της ακρίβειας.

Το 63% δήλωσε των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τους προβληματίζει το κόστος του σούπερμαρκετ και το 23% της ενέργειας.

Το 83% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά τη μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, με το 58% να απαντά «σίγουρα θετικά» και το 25% «μάλλον θετικά». Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% δεν διατυπώνει γνώμη.

Αρνητική είναι η αξιολόγηση της νέας πλατφόρμας «Πόσο κάνει» σύμφωνα με την ίδια έρευνα.Το 49% διατύπωσε αρνητική άποψη, το 32% θετική και το 19% δεν εκφράζει άποψη.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Η έρευνα της Pulse RC αποτυπώνει με σαφήνεια αυτό που το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει διαχρονικά: η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι το 83% των πολιτών τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα αίτημα με ευρεία κοινωνική αποδοχή. Η μείωση των έμμεσων φόρων αποτελεί πάγια θέση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συγκράτηση των τιμών, στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και στην τόνωση της αγοράς. Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα προς την Πολιτεία ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις με άμεσο όφελος για την κοινωνία και την πραγματική οικονομία».

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