search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:06
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 12:44

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ποζάρει με τον μικρότερο γιο της και «καρφώνει» την οικογένειά της

29.12.2025 12:44
britney-spears-new

Στην Καλιφόρνια με τον μικρότερο γιο της, Τζέιντεν, πέρασε τα Χριστούγεννα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, τη στιγμή που ο μεγαλύτερος γιος της, Σον Πρέστον, βρέθηκε στη Λουιζιάνα με τη θεία του, Τζέιμι Λιν Σπίαρς.

Σε ανάρτησή της, η τραγουδίστρια πόζαρε με τον 19χρονο, ενώ δεν παρέλειψε να «καρφώσει» τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της για τη συμπεριφορά τους απέναντί της.

Σε Instagram story της κοινοποίησε, αρχικά, μία εικόνα στην οποία πόζαρε με τον Τζέιντεν στο σπίτι της.

Σε δευτερη ανάρτησή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φωτογράφισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, ενώ στη λεζάντα αναφέρθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σε μέλη της οικογένειάς της.

«Καθυστερημένα, χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα στην όμορφη οικογένειά μου, που ποτέ δεν ήταν ασεβής απέναντί μου, δεν με πλήγωσε, δεν προχώρησε σε κάτι εντελώς απαράδεκτο ούτε μου προκάλεσε ανείπωτο τραύμα, από εκείνα που δεν επανορθώνονται. Στη γλυκιά, αγαπημένη και αθώα οικογένειά μου ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που ήμουν απασχολημένη αυτά τα Χριστούγεννα, όμως σίγουρα θα έρθω και θα σας εκπλήξω πολύ σύντομα. Ανυπομονώ. Γεια σου, όμορφη Άιβι. Θέλω μόνο να σε κρατήσω στην αγκαλιά μου, αγάπη μου» έγραψε.

Σημειώνεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκτησε τους δύο γιους της κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2004 έως το 2007.

Οι Σον Πρέστον και Τζέιντεν είχαν απομακρυνθεί από τη μητέρα τους το 2022, εκφράζοντας δημόσια παράπονα για τη σχέση τους, ενώ το 2023 μετακόμισαν στη Χαβάη μαζί με τον πατέρα τους και τη σύζυγό του, Βικτόρια Πρινς.

Παρά την περίοδο αποξένωσης, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχασε ποτέ την ελπίδα επανασύνδεσης με τα παιδιά της, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιεύσει στιγμιότυπα με τον Τζέιντεν.

Η σχέση της τραγουδίστριας με τον Σον Πρέστον δεν είναι ξεκάθαρη, ωστόσο, δημοσίευμα του Us Weekly τον Σεπτέμβριο ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «χτίζουν αργά» δεσμούς, εκ νέου, ενώ η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να αισθάνεται ευγνωμοσύνη που τα παιδιά της επανέρχονται σταδιακά στη ζωή της.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον Χριστό – «Δεν μετάνιωσα καθόλου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια» (Video)

Όταν η Μπαρντό ηχογράφησε ένα από τα πιο «καυτά» τραγούδια με τον Γκενσμπούρ – Πώς «γεννήθηκε» το «Je T’aime… Moi Non Plus»

Η έκπληξη του Αντώνη Ρέμου στον Νίκο Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Απολογείται την Τρίτη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της – Τα χρέη, οι καβγάδες και η αποκάλυψη που τον «καίει»

xopkins-new
LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

zelenski-trump-putin-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αλλάζει στάση μετά την ουκρανική επίθεση στην οικία Πούτιν – Η… παράξενη ευχή Ζελένσκι τα Χριστούγεννα, ο έξαλλος Τραμπ και τα αντίποινα

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του και τα παιδιά τους αποκτούν γαλλική υπηκοότητα: «Εδώ δεν βγάζουν φωτογραφίες των παιδιών μας»

kriti ekav pyrosvestiki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε τροχαίο 51χρονος καθηγητής στη Ρόδο: Τραυματίας ο 15χρονος συνεπιβάτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:01
eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Απολογείται την Τρίτη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της – Τα χρέη, οι καβγάδες και η αποκάλυψη που τον «καίει»

xopkins-new
LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

zelenski-trump-putin-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αλλάζει στάση μετά την ουκρανική επίθεση στην οικία Πούτιν – Η… παράξενη ευχή Ζελένσκι τα Χριστούγεννα, ο έξαλλος Τραμπ και τα αντίποινα

1 / 3