Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ποζάρει με τον μικρότερο γιο της και «καρφώνει» την οικογένειά της

Στην Καλιφόρνια με τον μικρότερο γιο της, Τζέιντεν, πέρασε τα Χριστούγεννα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, τη στιγμή που ο μεγαλύτερος γιος της, Σον Πρέστον, βρέθηκε στη Λουιζιάνα με τη θεία του, Τζέιμι Λιν Σπίαρς.

Σε ανάρτησή της, η τραγουδίστρια πόζαρε με τον 19χρονο, ενώ δεν παρέλειψε να «καρφώσει» τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της για τη συμπεριφορά τους απέναντί της.

Σε Instagram story της κοινοποίησε, αρχικά, μία εικόνα στην οποία πόζαρε με τον Τζέιντεν στο σπίτι της.

Britney Spears celebrated Christmas with one of her sons — while the other stayed with Jamie Lynn https://t.co/wpuZarzQAs pic.twitter.com/DcDK52ePqX — Page Six (@PageSix) December 26, 2025

Σε δευτερη ανάρτησή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φωτογράφισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, ενώ στη λεζάντα αναφέρθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σε μέλη της οικογένειάς της.

«Καθυστερημένα, χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα στην όμορφη οικογένειά μου, που ποτέ δεν ήταν ασεβής απέναντί μου, δεν με πλήγωσε, δεν προχώρησε σε κάτι εντελώς απαράδεκτο ούτε μου προκάλεσε ανείπωτο τραύμα, από εκείνα που δεν επανορθώνονται. Στη γλυκιά, αγαπημένη και αθώα οικογένειά μου ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που ήμουν απασχολημένη αυτά τα Χριστούγεννα, όμως σίγουρα θα έρθω και θα σας εκπλήξω πολύ σύντομα. Ανυπομονώ. Γεια σου, όμορφη Άιβι. Θέλω μόνο να σε κρατήσω στην αγκαλιά μου, αγάπη μου» έγραψε.

Σημειώνεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκτησε τους δύο γιους της κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2004 έως το 2007.

Οι Σον Πρέστον και Τζέιντεν είχαν απομακρυνθεί από τη μητέρα τους το 2022, εκφράζοντας δημόσια παράπονα για τη σχέση τους, ενώ το 2023 μετακόμισαν στη Χαβάη μαζί με τον πατέρα τους και τη σύζυγό του, Βικτόρια Πρινς.

Παρά την περίοδο αποξένωσης, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχασε ποτέ την ελπίδα επανασύνδεσης με τα παιδιά της, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιεύσει στιγμιότυπα με τον Τζέιντεν.

Η σχέση της τραγουδίστριας με τον Σον Πρέστον δεν είναι ξεκάθαρη, ωστόσο, δημοσίευμα του Us Weekly τον Σεπτέμβριο ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «χτίζουν αργά» δεσμούς, εκ νέου, ενώ η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να αισθάνεται ευγνωμοσύνη που τα παιδιά της επανέρχονται σταδιακά στη ζωή της.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον Χριστό – «Δεν μετάνιωσα καθόλου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια» (Video)

Όταν η Μπαρντό ηχογράφησε ένα από τα πιο «καυτά» τραγούδια με τον Γκενσμπούρ – Πώς «γεννήθηκε» το «Je T’aime… Moi Non Plus»

Η έκπληξη του Αντώνη Ρέμου στον Νίκο Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση (Video)