Αφροδίτη Σκαφίδα για τη μητρότητα στα 42 – «Όταν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολύ, ο Θεός το δίνει πάντα» (Video)

Για τη μητρότητα στην ηλικία των 42 μίλησε η Αφροδίτη Σκαφίδα, εξηγώντας πως ανέκαθεν λαχταρούσε να γίνει μαμά, ωστόσο, ήθελε αυτό να συμβεί όταν θα είχε βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για εκείνη.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες», η πρώην αθλήτρια στίβου ανέφερε πως το γεγονός ότι έγινε μητέρα σε αυτή την ηλικία έχει πολλά θετικά, αλλά και πολλά αρνητικά. Τόνισε, ωστόσο, ότι η βοήθεια που έχει από τον σύζυγό της, Πύρρο Δήμα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

«Ήθελα να γίνω μητέρα, απλά δεν είχε βρεθεί ο κατάλληλος. Και είχα πει στους γονείς μου ότι “αν δεν βρεθεί ο κατάλληλος, δεν πρόκειται να γίνω μητέρα”. Ευτυχώς και δόξα τω Θεώ βρήκα τον άνθρωπό μου. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι για εμένα, γιατί έφτασα τα 42 μέχρι να γίνω μητέρα και αυτό είναι και καλό και κακό. Κακό απ’ τη μία γιατί είμαι λίγο μεγάλη για το παιδί μου και δεν μπορώ εύκολα να παίξω μαζί της. Μπορώ, αλλά πιστεύω ότι όταν θα μεγαλώσει θα έχουμε αυτό το χάσμα. Απ’ την άλλη, έχω την εμπειρία να τη μεγαλώσω όπως θα πρέπει. Πιστεύω ότι όταν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολύ, πάντα ο Θεός το δίνει. Και το ήθελα πολύ και το κυνήγησα κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο να το θέλεις, είναι και να πηγαίνεις και προς τη σωστή κατεύθυνση. Έψαχνα να βρω έναν σύντροφο ο οποίος να είναι ένας καλός πατέρας και αμέσως μόλις τον βρήκα, τον κράτησα» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η πρώην αθλήτρια μίλησε για τον σύζυγό της και τη σχέση του με την κόρη τους, αναφέροντας τα εξής:

«Είναι ο ιδανικός πατέρας. Είναι ένας άντρας όπως με μεγάλωσαν οι γονείς μου, παλαιάς κοπής, ο οποίος θα σου ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου, θα βγείτε έξω και θα σε κεράσει, δεν θα σ’ αφήσει να πληρώσεις, θα σου κρατήσει την καρέκλα για να κάτσεις. Και ήταν κάποια απ’ τα στοιχεία τα οποία αγάπησα σ’ αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός, είναι μετρημένος και σου δίνει αυτή την ασφάλεια και είναι κάτι το οποίο θέλει κάθε γυναίκα στη ζωή της. Είναι πολύ γλυκός. Δεν το περίμενα να του βγει τόσο πολύ, απ’ την άποψη ότι έχει μεγαλώσει τέσσερα παιδιά και λέω “εντάξει, τώρα αυτό θα είναι το πέμπτο, δεν θα έχει την ίδια ενέργεια”, αλλά μόλις ήρθε, όλα ήταν σαν να ξαναπήγαν στο μηδέν και να ξαναρχίσανε. Δηλαδή είναι σαν να ‘ναι πάλι το πρώτο του παιδί. Όπως μου είπε “όσα δάχτυλα, και τα δάχτυλά μου να κοιτάξεις, όλα μου τα παιδιά είναι το ίδιο για μένα”. Έτσι αισθάνομαι και με την Ελευθερία. Την Ελευθερία την έχει πραγματικά σαν να είναι το πρώτο του παιδί, είναι ένας γλυκύτατος πατέρας, θα κάτσει μαζί της, θα παίξει, θα την πάει βόλτα, θα την πάμε μαζί στην παιδική χαρά, δεν θα θέλει να της λείψει τίποτα και είναι σ’ όλες τις στιγμές εκεί. Και αυτό είναι πολύ όμορφο γιατί μεγαλώνει και με τη μητέρα της και με τον πατέρα της η Ελευθερία».

Τέλος, η Αφροδίτη Σκαφίδα μίλησε για τη δική της σχέση με τα παιδιά του Πύρρου Δήμα από τον προηγούμενο γάμο του, επισημαίνοντας ότι κατάφεραν να κρατήσουν λεπτές ισορροπίες και πλέον, να απολαμβάνουν μια όμορφη οικογένεια.

«Στην αρχή νόμιζα ότι θα είναι δύσκολο. Μπαίνεις όντως σε μια νέα οικογένεια και αυτή η νέα οικογένεια θα πρέπει να γίνει οικογένειά σου. Αλλά με πολλή αγάπη, τόσο από εμένα όσο και από τον Πύρρο, καταφέραμε να αγκαλιάσουμε και το μικρό του το παιδί το οποίο μένει μαζί μας και να γίνουμε όλοι μαζί μία νέα οικογένεια ξανά. Οπότε κάναμε μια νέα αρχή σαν μια νέα οικογένεια, με μια νέα αδερφούλα για τον μικρό και για εμάς δύο παιδιά πλέον, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικογένεια με δύο παιδάκια. Απ’ την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, μου είπε ότι “θέλω να γνωρίσεις τα παιδιά μου”, γιατί κατάλαβε ότι εμείς οι δύο θα είμαστε μαζί. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε, ήθελε να είμαι ο άνθρωπός του, οπότε δεν ήθελε τα παιδιά του να μάθουνε από κάποιον άλλον ότι είμαστε μαζί. Οπότε ξεκίνησε σαν μια γνωριμία, δεν ξεκίνησε σαν μια σχέση γάμου ή κάτι το οποίο θα προχωρούσε. Εγώ ήθελα να δείξω τον καλό μου εαυτό. Τα παιδιά είναι λογικό, δεν με γνωρίζανε, θέλανε να μάθουνε ποια είμαι και τι ακριβώς μπορώ να προσφέρω στον πατέρα τους. Από κει και πέρα, όταν αυτό άρχισε να προχωράει, είχαμε αρχίσει να συζητάμε στα παιδιά ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε σε όλο αυτό. Εννοείται ότι τα παιδιά πάντα θέλουν τον χρόνο τους. Ακόμα και ένα παιδί που θα μείνει μαζί μας, πρέπει να γνωρίζει ότι θα προχωρήσει αυτή η σχέση και όλα θέλουν τον χρόνο τους. Όλα έτσι σιγά σιγά ήρθαν όπως πρέπει και αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι μια χαρά».

Διαβάστε επίσης:

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ποζάρει με τον μικρότερο γιο της και «καρφώνει» την οικογένειά της

Αλέξανδρος Τσουβέλας για την ανάρτηση με τον Χριστό – «Δεν μετάνιωσα καθόλου, μπορώ να το πω ξανά δημόσια» (Video)

Όταν η Μπαρντό ηχογράφησε ένα από τα πιο «καυτά» τραγούδια με τον Γκενσμπούρ – Πώς «γεννήθηκε» το «Je T’aime… Moi Non Plus»