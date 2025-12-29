Δείτε ποιοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ «έσπασαν τα κοντέρ» του bοx office για το 2025 – Πάρτι εκατομμυρίων στα… πόδια τους

Στη φόρα βγήκαν οι αμοιβές των ηθοποιών του Χόλιγουντ για το 2025 και για άλλη μια χρονιά απέδειξαν τη δύναμη τoυ brand name που έχουν «χτίσει», παρά τα κρίσεις και τις ανακατατάξεις στη βιομηχανία του θεάματος.

Οι αμοιβές των ηθοποιών έχουν άμεση συνάφεια και με την ικανότητά τους να προσελκύουν κοινό τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στις streaming πλατφόρμες.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Tom Cruise, με το «Mission: Impossible 8» να του αποφέρει έσοδα που φέρονται να αγγίζουν τα 130 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως έναν από τους τελευταίους αδιαμφισβήτητους εγγυητές του box office. Ακολουθεί ο Daniel Craig, ο οποίος με τη συμμετοχή του στο Wake Up Dead Man εξασφάλισε αμοιβή περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων, σε ακόμη ένα παράδειγμα του πώς αποτιμάται η κινηματογραφική αξιοπιστία και η σταθερή απήχηση στο κοινό.

THE HIGHEST-PAID ACTORS OF 2025



15🔹Pedro Pascal 'The Fantastic Four' $10M



14🔹Millie Bobby Brown 'The Electric State' $10M



13🔹Anthony Mackie 'Brave New World' $10M



12🔹Jason Momoa 'A Minecraft Movie' $12M



12🔹Tom Hardy 'Havoc' $12M



10🔹Scarlett Johansson 'Jurassic World… pic.twitter.com/b34VtOuLgv — The Index Insider (@TheIndexInsider) December 28, 2025

Η επιστροφή της Cameron Diaz στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Back in Action» συνοδεύτηκε από αμοιβή ύψους 45 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Brad Pitt έφτασε τα 30 εκατομμύρια για τη συμμετοχή του στο «F1». Στην ίδια κατηγορία υψηλών απολαβών συγκαταλέγονται και ο Leonardo DiCaprio με το «One Battle After Another», καθώς και ο Adam Sandler με το «Happy Gilmore 2», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική τους δύναμη.

Λίγο χαμηλότερα, αλλά εξίσου ενδεικτικά της δυναμικής του star system, βρίσκονται ονόματα όπως οι Chris Pratt, Scarlett Johansson, Tom Hardy και Jason Momoa. Η παρουσία τους σε μεγάλες παραγωγές αποδεικνύει ότι το 2025 ανήκει ξεκάθαρα στους σταρ που «κουβαλούν» μαζί τους όχι μόνο εισιτήρια, αλλά και υψηλές προσδοκίες από στούντιο και πλατφόρμες.

Διαβάστε επίσης:

Κέιτ Γουίνσλετ: «Οι πρώτες ερωτικές εμπειρίες μου στην εφηβεία ήταν με κορίτσια»

Αφροδίτη Σκαφίδα για τη μητρότητα στα 42 – «Όταν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολύ, ο Θεός το δίνει πάντα» (Video)

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ποζάρει με τον μικρότερο γιο της και «καρφώνει» την οικογένειά της