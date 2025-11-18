«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»: Ο Daniel Craig στην πιο σκοτεινή υπόθεση του Benoit Blanc (photos/videos)

Ο Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ Benoit Blanc στη τρίτη πολυαναμενόμενη ταινία του franchise «Knives Out», δια χειρός Ράιαν Τζόνσον (Rian Johnson).

Αυτή τη φορά καλείται να λύσει την πιο επικίνδυνη υπόθεση που έχει αναλάβει ποτέ.

Το πλήρες trailer που δόθηκε από τo Netflix, δίνει μια γεύση από την πλοκή που υπόσχεται να είναι γεμάτη ανατροπές.

«Αυτό ξεπερνά κατά πολύ το συνηθισμένο έργο της αστυνομίας», λέει χαρακτηριστικά στο trailer ο θρυλικός Benoit Blanc σχετικά με την υπόθεση, προσθέτοντας: «Αυτό είναι κάτι που ούτε εγώ έχω ξαναζήσει».

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια ενορία της Νέας Υόρκης και ξεκινά με τον θάνατο ενός ιερέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο πρώην πυγμάχος και νυν ιερέας Jud Duplenticy (Τζος Ο’Κόνορ – Josh O’Connor) και ο Monsignor Jefferson Wicks τον οποίο υποδύεται ο Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin).

Στο εντυπωσιακό καστ συμμετέχουν επίσης οι Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close), Μίλα Κούνις (Mila Kunis), Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner), Κέρι Ουάσινγκτον (Kerry Washington), Άντριου Σκοτ (Andrew Scott), Κέιλι Σπέινι (Cailee Spaeny) και Ντάριλ ΜακΚόρμακ (Daryl McCormack).

Ο Τζόνσον εκτός από το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει και τη παραγωγή μαζί με τον συνεργάτη του, Ραμ Μπέργκμαν (Ram Bergman) μέσω της T-Street Pictures.

Το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμο στη πλατφόρμα στις 12 Δεκεμβρίου.

Τον περασμένο μήνα, στην εκδήλωση Contenders London του Deadline ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης έδωσε λεπτομέρειες για τη δομή της ταινίας αποκαλύπτοντας ότι θα είναι πιο παραδοσιακή σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, το «Glass Onion» και το «Knives Out».

«Έτσι είναι η δομή των περισσότερων βιβλίων της Αγκάθα Κρίστι, όπου στην πρώτη πράξη γνωρίζεις όλους τους υπόπτους και συναντάς τον πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν είναι ο ντετέκτιβ. Στη συνέχεια, συμβαίνει ο φόνος και εμφανίζεται ο ντετέκτιβ», εξήγησε.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κάνει ένα διάλειμμα από το franchise το οποίο ξεκίνησε το 2019. Αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω σε ένα νέο σενάριο που το περιέγραψε ως «κάτι εντελώς διαφορετικό, ένα πρωτότυπο έργο».

credit: Netflix

Το teaser που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο

Διαβάστε επίσης:

«Moana»: Διχάζει το teaser της live-action ταινίας με τον Ντουέιν Τζόνσον και την Κάθριν Λαγκάια (Video)

«Bugonia»: Η Dakota Johnson… αυτοπροτάθηκε στον Γιώργο Λάνθιμο – «Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί πέρα από τη Stone» (photos/video)

Τομ Κρουζ: Τιμητικό, πρώτο βραβείο Όσκαρ για τα 40 χρόνια καριέρας (Videos/Photos)