Ίδρυμα Κακογιάννη: «Οι Αόρατοι της Γης» – Μια ξεχωριστή έκθεση από τη Σμαρώ Τζενανίδου

Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά: Σε 220 εκατομμύρια υπολογίζονται οι κλιματικοί πρόσφυγες (climate refugees), που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους τα τελευταία δέκα χρόνια, λόγω φαινομένων που συναρτώνται με την κλιματική αλλαγή. Μπορεί μια ζωγραφική δουλειά να αλλάξει τη ματιά μας για όσα συμβαίνουν στον κόσμο; Μπορεί να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει συνειδήσεις;

Η νέα έκθεση της Σμαρώς Τζενανίδου που εγκαινιάζεται την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έχει τίτλο “Οι Αόρατοι της Γης” και επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο μια ιδιαίτερη πτυχή της κλιματικής αλλαγής που εστιάζει στον άνθρωπο: την αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών.

Η συγγραφέας. Η Σμαρώ Τζενανίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε το 1999 από τη Σχολή Καλών Τεχνών Perpignan στη Γαλλία. Έχει πραγματοποιήσει 13 ατομικές εκθέσεις, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 26 ομαδικές. Έργα της βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.

Η ίδια λέει για τα έργα της: “Αφετηρία για κάθε έργο μου αποτελεί μια πραγματική εικόνα. Γύρω από αυτήν χτίζεται ένας μικρός κόσμος όπως είναι ή όπως θα θέλαμε να μείνει. Με κίνδυνο και φόβο κάποιες φορές αλλά και με την ελπίδα που πάντα υπάρχει για μια αλλαγή, μια βοήθεια που θα έρθει, μια καινούρια αρχή. Το χρώμα μπορεί να έχει διαφορετικές αναγνώσεις και το έργο συνολικά αφήνει ελευθερία για διαφορετικές ερμηνείες.

Η Αρχαιολόγος-ιστορικός της Τέχνης Ίρις Κρητικού γράφει, μεταξύ άλλων, για την έκθεση: Εστιάζοντας στην αναγκαστική μετακίνηση των πληθυσμών, με έργα φιλοτεχνημένα αποκλειστικά για την παρούσα έκθεση, η ζωγράφος συμπληρώνει με την τρέχουσα έννοια της «Σκέψης» μια τριλογία που ξεκίνησε το 2011 με την «Αθωότητα» και συνεχίστηκε το 2014 με τη «Μνήμη». Σε έναν εξακολουθητικά δονούμενο κόσμο, ο άνθρωπος ως μονάδα εύθραυστης ύπαρξης έρχεται αντιμέτωπος με συμπαντικές αλλαγές που καλείται να διασχίσει και να διαπλεύσει. Το εικαστικό αποτύπωμα της περιπέτειας αυτής του βίου, αφορά όλους μας, ακόμη και όσους από εμάς δεν βιώνουμε –ή, υποθέτουμε ότι δεν βιώνουμε- άμεσα τις σαρωτικές αλλαγές που συντελούνται ερήμην μας”.

Και βιβλίο. Ένα ιδιαίτερο γεγονός είναι ότι -στο πλαίσιο της έκθεσης- κυκλοφορεί μια συλλογή διηγημάτων δεκαπέντε σημαντικών πεζογράφων, που έγραψαν μια ιστορία, βασισμένοι σ’ ένα πίνακα της Τζενανίδου, που επιμελήθηκαν ο Μηνάς Βιντιάδης και η Τασούλα Τσιλιμένη. Στη έκδοση, που κυκλοφορεί από τους “Σύγχρoνους Ορίζοντες” συμμετέχουν (αλφαβητικά) οι συγγραφείς Έλενα Αρτζανίδου, Μηνάς Βιντιάδης, Σπύρος Κιοσσές, Κώστια Κοντολέων, Χλόη Κουτσουμπέλη, Ανδρέας Μήτσου, Γιάννης Μπασκόζος, Γιάννης Μπότσης, Ελισάβετ Παπαδοπούλου, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Ηρώ Σκάρου, Αλέξης Σταμάτης, Δημήτρης Στεφανάκης, Άρης Σφακιανάκης και Τασούλα Τσιλιμένη. Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου μάλιστα, μερικοί απ’ αυτούς θα διαβάσουν την ιστορία τους μπροστά στον πίνακα από τον οποίο την εμπνεύστηκαν σε μια πρωτότυπη εκδήλωση.

INFO. Εγκαίνια: Τρίτη 18/11/2025, ώρα 19.00-22.00

Διάρκεια έως Κυριακή 7/12/2025 | Ωράριο Έκθεσης: καθημερινά 18:00-22:00

smarotzenan.com | https://www.facebook.com/groups/smaro

Την έκθεση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Θ. Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Χορηγοί της έκθεσης ζωγραφικής οι εταιρείες KTEO auteco, ΕΛΔΙΑ, ΝΑΚΑΤ Constructions, ANAKEM, mateco και Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες.

