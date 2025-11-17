search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 16:58
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 14:29

«Bugonia»: Η Dakota Johnson… αυτοπροτάθηκε στον Γιώργο Λάνθιμο – «Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί πέρα από τη Stone» (photos/video)

17.11.2025 14:29
bugonia_dakota_lanthimos_1711_1920-1080_new
credit: Focus Features

Σε έναν διαφορετικό ρόλο βρέθηκε η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) καθώς συντόνισε μία συζήτηση για την νέα ταινία «Bugonia», με καλεσμένους τον Γιώργο Λάνθιμο, την Έμα Στόουν (Emma Stone) και τον Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons) στο Λος Άντζελες. Μάλιστα δεν δίστασε να προτείνει, με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο, να ενταχθεί στο καστ του επόμενου πρότζεκτ του καταξιωμένου έλληνα σκηνοθέτη, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Παράλληλα, η σταρ αποκάλυψε πως έχει παρακολουθήσει την ταινία δύο φορές μέσα σε μόλις 24 ώρες, ωστόσο επέμενε με χιούμορ προς το κοινό πως ήταν «το λάθος άτομο» για τον ρόλο του συντονιστή.

«Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», σημείωσε γελώντας.

Καθώς η Τζόνσον επέλεγε τις ερωτήσεις από το κινητό της, ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με την Στόουν και πρόσθεσε: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Όχι, σωστά;», παρενέβη η Έμα Στόουν, κοιτάζοντας τον Γιώργο Λάνθιμο. «Όχι, κάνε την παρουσίασή σου», συνέχισε αναφερόμενη στην Τζόνσον.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια επαίνεσε την Στόουν που ξύρισε το κεφάλι της για την ταινία και σημείωσε πως ήταν καλυμμένο με κρέμα ή αίμα για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας.

«Ποιος σε όλο τον κόσμο φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε.

@hollywoodreporter #DakotaJohnson joins #EmmaStone for a #Bugonia ♬ original sound – The Hollywood Reporter

Ο Πλέμονς με τη σειρά του μίλησε επίσης για τη δική του εμπειρία με τα μαλλιά, καθώς φορούσε extensions στην ταινία.

«Τα μαλλιά ήταν κάτι πολύ σημαντικό, η απώλεια και η αύξηση των μαλλιών – υπήρξε μια περίοδος όπου όταν έβαζα extensions, πλησίαζα τον Γιώργο και κάθε φορά που με έβλεπε, απλώς γελούσε», θυμήθηκε ο σταρ.

Η Τζόνσον έκλεισε τη συζήτηση δηλώνοντας: «Μετανιώνω που το έκανα αυτό. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Η Έμα με προειδοποίησε, αλλά είχα ήδη πει ναι. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε πριν τελειώσει αυτή η απαίσια συνέντευξη;».

«Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Νομίζω ότι είσαι η τρίτη καλύτερη συντονίστρια σε μια βραδιά που είχαμε πολλές συζητήσεις» της απάντησε ο Πλέμονς.

Διαβάστε επίσης:

Τομ Κρουζ: Τιμητικό, πρώτο βραβείο Όσκαρ για τα 40 χρόνια καριέρας (Videos/Photos)

Τα κουκλάκια Labubu προσεχώς στους κινηματογράφους

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasp poreia 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ποιος έδωσε εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές – Προσήχθη ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου, ενώ μετέφερε καρέκλες

polonia tusk
ΚΟΣΜΟΣ

Τη Ρωσία δείχνει η κυβέρνηση Τουσκ για το «σαμποτάζ» στη σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

pasok-nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις της Θρασκιά: «Τσιπρολογία και άγιος ο θεός» – «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα»

mike-pompeo
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πομπέο αναλαμβάνει σύμβουλος της ουκρανικής «Fire Point» εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς – Από πρακτορείο κάστινγκ για ταινίες του Ζελένσκι στην παραγωγή πυραύλων

ΚΕΤΗΕΑ
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στον ΕΟΠΑΕ; Καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε χρήστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 16:57
pasp poreia 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ποιος έδωσε εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές – Προσήχθη ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου, ενώ μετέφερε καρέκλες

polonia tusk
ΚΟΣΜΟΣ

Τη Ρωσία δείχνει η κυβέρνηση Τουσκ για το «σαμποτάζ» στη σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

pasok-nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις της Θρασκιά: «Τσιπρολογία και άγιος ο θεός» – «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα»

1 / 3