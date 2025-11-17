search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

17.11.2025

Τα κουκλάκια Labubu προσεχώς στους κινηματογράφους

17.11.2025 09:09
labubu-new

Έχοντας γίνει μόδα παγκοσμίως, τα κουκλάκια Labubu αναμένεται προσεχώς να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Hollywood Reporter.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ταινία θα είναι κινουμένων σχεδίων ή θα περιλαμβάνει ηθοποιούς.

Η Sony Pictures, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Hollywood Reporter.

Τα λούτρινα κουκλάκια Labubu, τα οποία πωλούνται από την κινεζική Pop Mart, έγιναν μόδα φέτος.

Μάλιστα, διάσημοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Ριάνα και η Λίζα του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος Blackpink, έχουν κάνει δημόσιες εμφανίσεις με Labubu.

Από την άλλη, παιδιά αλλά και έφηβοι σχηματίζουν ουρές για να αγοράσουν Labubu αγωνιώντας για τη μορφή της φιγούρας που θα αποκτήσουν, καθώς οι συσκευασίες κρατούν καλά κρυμμένο το περιεχόμενό τους.

H Sony Pictures είχε αναλάβει την παραγωγή της κινηματογραφικής σειράς «Jumanjι» καθώς και της ταινίας «KPop Demon Hunters» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix.

