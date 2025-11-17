Τα κουκλάκια Labubu προσεχώς στους κινηματογράφους

Έχοντας γίνει μόδα παγκοσμίως, τα κουκλάκια Labubu αναμένεται προσεχώς να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Hollywood Reporter.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα τερατάκια με τα μεγάλα δόντια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η ταινία θα είναι κινουμένων σχεδίων ή θα περιλαμβάνει ηθοποιούς.

Η Sony Pictures, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Hollywood Reporter.

Labubu, the plush toy line of scruffy cute-ugly monsters, could be headed to the big screen.⁠ Sony Pictures, closed a deal this week to develop the toy phenomenon as a feature film.



More details: https://t.co/nbvmfpAH9L pic.twitter.com/K894zytXPH — The Hollywood Reporter (@THR) November 14, 2025

Τα λούτρινα κουκλάκια Labubu, τα οποία πωλούνται από την κινεζική Pop Mart, έγιναν μόδα φέτος.

Μάλιστα, διάσημοι καλλιτέχνες, όπως η τραγουδίστρια Ριάνα και η Λίζα του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος Blackpink, έχουν κάνει δημόσιες εμφανίσεις με Labubu.

Από την άλλη, παιδιά αλλά και έφηβοι σχηματίζουν ουρές για να αγοράσουν Labubu αγωνιώντας για τη μορφή της φιγούρας που θα αποκτήσουν, καθώς οι συσκευασίες κρατούν καλά κρυμμένο το περιεχόμενό τους.

H Sony Pictures είχε αναλάβει την παραγωγή της κινηματογραφικής σειράς «Jumanjι» καθώς και της ταινίας «KPop Demon Hunters» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα τιμηθεί μετά θάνατον με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες

Οδύσσεια: Εντυπωσιάζουν οι νέες εικόνες από την ταινία του Νόλαν